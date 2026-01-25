Ngày 23/1, Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, liên quan trường hợp sản phụ P.T.V.T. (SN 2001) tử vong, bệnh viện vẫn đang họp Hội đồng và chờ kết quả nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công lý, nngày 21/1, sản phụ P.T.V.T. (SN 2001, trú tại Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng) có dấu hiệu chuyển dạ và được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng nhập viện để sinh mổ (lần 3).

Đến trưa ngày 22/1, các bác sĩ thực hiện gây mê sản phụ, mổ sinh em bé an toàn. Sau khi mổ, chị P.T.V.T. tỉnh táo, nói chuyện bình thường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình sản phụ nhận được thông tin bệnh nhân bị sốc phản vệ thuốc, đang nguy kịch. Tuy nhiên, đến 21h45, sản phụ P.T.V.T. đã ngừng tim và không qua khỏi.

Hiện, các cơ quan chuyên môn đang tiến hành xác minh, làm rõ quy trình chuyên môn ngành Y và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Một sản phụ tử vong sau khi sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Pháp luật bảo vệ, đại diện Sở Y tế TP. Hải Phòng cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang chờ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng báo cáo thông tin. Theo quy định, Bệnh viện có thời gian 24h để báo cáo lên cấp trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/san-phu-tu-vong-sau-ca-sinh-mo-tai-benh-vien-phu-san-hai-phong-751756.html