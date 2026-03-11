Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Hậu trường 11/03/2026 13:54

Tối 10/3, Phương Oanh gây chú ý khi có bài đăng mới trên trang cá nhân sau thời gian im hơi lặng tiếng.

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ vlog nấu ăn tại gia với món canh chân gà hầm. "Một món ăn nho nhỏ", cô chú thích.

Trong clip, Phương Oanh xuất hiện tươi tắn trong trang phục đồ ngủ thoải mái, gần như không trang điểm. Cô tự mình thực hiện các khâu từ sơ chế nguyên liệu, chế biến cho đến trang trí món ăn.

 

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều lượt tương tác. Dưới phần bình luận, khán giả và đồng nghiệp bày tỏ bất ngờ khi Phương Oanh trở lại mạng xã hội với nội dung về nấu ăn. Dân mạng khen diễn viên tươi tắn, trẻ trung ngay cả khi trang điểm nhẹ. Một số khán giả động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn, biến cố gia đình.

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng - Ảnh 1
Năm 2025, Phương Oanh tái xuất khi nhận lời tham gia show Bước nhảy hoàn vũ. Sau đó, cô góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, diễn xuất được phản hồi tích cực.

Từ khi chồng cô, Shark Bình, vướng vào vòng lao lý, nữ diễn viên không lộ diện trên bất kỳ kênh truyền thông nào. Sau khi phim Gió ngang khoảng trời xanh khép lại, Phương Oanh chưa có dự án mới. Ngoài công việc, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con nhỏ.

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng - Ảnh 2
Trước khi xuất hiện với vlog về nấu ăn, Phương Oanh từng có một số động thái gây chú ý khi chia sẻ bức tranh vẽ ẩn ý hay clip nhạc thể hiện tâm trạng, song cô không xuất hiện.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng tham gia nhiều phim truyền hình Việt như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân...

