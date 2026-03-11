Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Món ngon mỗi ngày 11/03/2026 11:30

Khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, còn gì tuyệt vời hơn là cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói. Món ăn bổ dưỡng mà mình gợi ý dưới đây không chỉ sưởi ấm gian bếp nhỏ mà còn là 'vị thuốc' tự nhiên giúp bồi bổ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình suốt mùa đông này.

Đó là món cà ri gà Gongura

Để chế biến món cà ri này, lá gongura được xay thành hỗn hợp mịn rồi nấu với thịt gà và nhiều loại gia vị khác nhau.

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình - Ảnh 1

Thành phần của món cà ri gà Gongura

400 g cà ri gà

1 củ hành tây thái nhỏ

2-3 quả ớt xanh

1 thìa cà phê bột ớt đỏ

1 thìa bột rau mùi

80 g lá gongura

2 muỗng canh lá rau mùi

2 muỗng canh dầu

1 muỗng canh bột gừng-tỏi

Muối, vừa ăn

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình - Ảnh 2

Cách làm cà ri gà Gongura

Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch lá gongura. Cho vào chảo và nấu với ớt xanh, muối và một ít nước trong khoảng 4 đến 5 phút.

Bước 2: Để nguội, sau đó nghiền thành bột nhão mịn. Đun nóng một ít dầu trong chảo trên ngọn lửa vừa nhỏ.

Bước 3: Thêm hành tây thái nhỏ và xào cho đến khi có màu vàng nâu. Thêm bột rau mùi, bột gừng-tỏi và chiên trong vài giây.

Bước 4: Tiếp theo, cho thêm các miếng gà với bột ớt đỏ và muối. Trộn đều, sau đó đậy nắp. Để sôi liu riu trong 8 đến 10 phút, hoặc cho đến khi các miếng gà mềm.

Bước 5: Bạn có thể thêm một ít nước ở giai đoạn này nếu cần. Khi hoàn tất, thêm bột gongura đã chuẩn bị và đun sôi lại trong một hoặc hai phút.

Bước 6: Trộn đều và rắc lá rau mùi tươi. Món cà ri gà gongura của bạn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình - Ảnh 3

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

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