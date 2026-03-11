Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Món ngon mỗi ngày 11/03/2026 11:30

Khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, còn gì tuyệt vời hơn là cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói. Món ăn bổ dưỡng mà mình gợi ý dưới đây không chỉ sưởi ấm gian bếp nhỏ mà còn là 'vị thuốc' tự nhiên giúp bồi bổ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình suốt mùa đông này.

Đó là món cà ri gà Gongura! 

Để chế biến món cà ri này, lá gongura được xay thành hỗn hợp mịn rồi nấu với thịt gà và nhiều loại gia vị khác nhau.

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình - Ảnh 1

Thành phần của món cà ri gà Gongura

400 g cà ri gà

1 củ hành tây thái nhỏ

2-3 quả ớt xanh

1 thìa cà phê bột ớt đỏ

1 thìa bột rau mùi

80 g lá gongura

2 muỗng canh lá rau mùi

2 muỗng canh dầu

1 muỗng canh bột gừng-tỏi

Muối, vừa ăn

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình - Ảnh 2

Cách làm cà ri gà Gongura

Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch lá gongura. Cho vào chảo và nấu với ớt xanh, muối và một ít nước trong khoảng 4 đến 5 phút.

Bước 2: Để nguội, sau đó nghiền thành bột nhão mịn. Đun nóng một ít dầu trong chảo trên ngọn lửa vừa nhỏ.

Bước 3: Thêm hành tây thái nhỏ và xào cho đến khi có màu vàng nâu. Thêm bột rau mùi, bột gừng-tỏi và chiên trong vài giây.

Bước 4: Tiếp theo, cho thêm các miếng gà với bột ớt đỏ và muối. Trộn đều, sau đó đậy nắp. Để sôi liu riu trong 8 đến 10 phút, hoặc cho đến khi các miếng gà mềm.

Bước 5: Bạn có thể thêm một ít nước ở giai đoạn này nếu cần. Khi hoàn tất, thêm bột gongura đã chuẩn bị và đun sôi lại trong một hoặc hai phút.

Bước 6: Trộn đều và rắc lá rau mùi tươi. Món cà ri gà gongura của bạn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình - Ảnh 3

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Bạn đã sẵn sàng để 'đánh gục' mọi tín đồ ăn vặt bằng món chân gà ngâm sả tắc phiên bản siêu trái cây chưa? Sự hòa quyện độc đáo giữa độ giòn tan của chân gà và hương vị tươi mát từ trái cây thiên nhiên tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   cà ri gà Gongura cà ri gà món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đời sống 35 phút trước
Được Thần tài "cưng như trứng", 3 con giáp Tài Lộc cuồn cuộn như nước lũ, tiền vàng ào ào chảy vào túi trong 9 ngày tới

Được Thần tài "cưng như trứng", 3 con giáp Tài Lộc cuồn cuộn như nước lũ, tiền vàng ào ào chảy vào túi trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Hậu trường 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

Sức khỏe 1 giờ 7 phút trước
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, lửa bốc cao kèm khói dày đặc cuồn cuộn khiến 6 người tử vong thương tâm

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, lửa bốc cao kèm khói dày đặc cuồn cuộn khiến 6 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 28 phút trước
Tài xế đạp nát gương chiếu hậu ô tô vì đỗ xe thiếu ý thức

Tài xế đạp nát gương chiếu hậu ô tô vì đỗ xe thiếu ý thức

Video 1 giờ 32 phút trước
Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết

Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã