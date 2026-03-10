Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Đời sống 10/03/2026 13:39

Ngày 10/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân khiến một bé trai 12 tuổi bị đuối nước tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn phường Long Thuận.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/3, công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân làm một bé trai 12 tuổi bị đuối nước tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

 

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 9/3, công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại Hồ bơi A. D. (khu phố Gò Tre, phường Long Thuận). Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Bên trong hồ bơi nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VOV, nạn nhân được xác định là em Ngô Quốc V. (sinh năm 2014, ngụ ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân em V. tử vong là do ngạt nước.

Vào chiều ngày 9/3, em V. đến tắm tại hồ bơi A. D. thì bị đuối nước. Sau khi xảy ra vụ đuối nước hồ bơi A. D. đã có thông báo tạm ngừng dịch vụ hồ bơi.

Được biết em V. mồ côi cha, mẹ đã bỏ đi. Em V. sống cùng ông bà ở ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông. Gia thuộc diện khó khăn, hằng ngày, ông của em V. phải đi bán vé số để nuôi cả gia đình.

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