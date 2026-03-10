Ngư dân phát hiện cá nhà táng dài 9,9 mét dạt vào bờ biển với nhiều vết sẹo rõ rệt

Đoạn clip cho thấy con cá nhà táng dài 9,9 mét này bị mắc cạn ở vùng biển thuộc huyện Kolaka, Indonesia, vào ngày 3/3. Ngư dân lần đầu tiên phát hiện xác con cá ở vịnh Bone vào khoảng 7h sáng giờ địa phương. Họ cho biết trên cơ thể nó có nhiều vết sẹo rõ rệt.

Video 2 giờ 42 phút trước 2 giờ 42 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

