CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5

Tâm linh - Tử vi 10/03/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, người tuổi Sửu nhờ có ngũ hành Thổ sinh Kim nên có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương sẽ mang tới cho con giáp này cơ hội tìm thấy một nửa cho mình. Bản mệnh hãy mở lòng đón nhận tình yêu, chớ nên để mình vuột mất.

CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi, mối quan hệ của bạn và người ấy đang tiến triển vô cùng khả quan. Hai bạn rất hiểu nhau và luôn sẵn sàng chia sẻ, cảm thông cho nhau về mọi chuyện trong cuộc sống. Đó là nguồn động viên rất lớn cho tuổi Sửu trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, Chính Tài chiếu mệnh ủng hộ những bạn tuổi Dần đang có công việc ổn định, làm công chức hoặc những người có ý chí, muốn ổn định trong công việc. Tuy nhiên đừng quá dễ dãi giúp đỡ người khác trong công việc, chuyện mình chưa xong không nên bao đồng lo chuyện người.  

CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền tài vô cùng may mắn. Những khoản nợ cũ đều được trả đúng hạn, bạn còn có cơ may trúng thưởng nữa đấy. Tuy nhiên cũng không nên sa đà, hãy tập trung trau dồi công việc chính thì sẽ nhận được tiền lương hậu hĩnh.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, Tam Hợp nhập cục, người tuổi Tuất dành phần lớn thời gian trong ngày hôm nay cho người thân và bạn bè. Thời gian này các thành viên quây quần với nhau, bạn cảm thấy rất trân trọng những giờ phút như thế này. 

CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỏa sinh Thổ cho thấy vận trình tình duyên của bản mệnh lúc này khá vượng sắc, người độc thân hứa hẹn tìm được người thú vị để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Trong khi đó, các cặp đôi luôn được thấu hiểu và đồng cảm. Hơn nữa có người còn nhận được tin vui bầu bí trong ngày này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ