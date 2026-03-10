Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Ngay khi phát sóng, bộ phim cổ trang “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đã trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Tác phẩm nhanh chóng đạt mức độ quan tâm cao nhờ chiến dịch quảng bá mạnh mẽ từ nền tảng phát hành, song đồng thời cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.

“Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ có thành tích gây bất ngờ nhất dịp đầu năm 2026.

Chỉ sau 2 ngày lên sóng, theo dữ liệu của Vân Hợp Data, thị phần phát sóng “Trục ngọc” đã đạt 31,4%, lượt xem trong ngày gần 70 triệu. Xét về số liệu, thành tích này đã vượt lượt xem ngày thứ 4 khi tác phẩm ăn khách “Cuồng phong” (2023) mới lên sóng, khiến dư luận bàn tán sôi nổi.

Tuy nhiên, “Cuồng phong” từng là một “bom tấn quốc dân” với lượt xem cao nhất trong một ngày lên tới 400 triệu, trung bình mỗi tập 178 triệu, phủ sóng mọi độ tuổi và vẫn duy trì sức ảnh hưởng ngay cả 2 năm sau khi phát hành.

Vậy nên, thành tích của “Trục ngọc” đang bị nghi ngờ. Không ít khán giả cho rằng, bộ phim được truyền thông là vượt qua nhiều tác phẩm từng đạt thành tích “khủng” như “Cuồng phong”, “Dữ phượng hành”, “Khánh dư niên”, nhưng lại thiếu những cảnh nổi bật gây sốt và được thảo luận.

Mức độ thảo luận của “Trục ngọc” bị cho là có khoảng cách rõ rệt so với một bộ phim “hiện tượng” bùng nổ toàn dân. Khán giả đang đặt nghi vấn thành tích của “Trục ngọc” là điều đã được nền tảng “chuẩn bị sẵn”.

“Trục ngọc” được phát sóng đồng thời trên 2 nền tảng Tencent Video và iQIYI, với chỉ số nhiệt độ lần lượt đạt 29.183 điểm và 9.695 điểm (tính đến tối 8.3).

Theo Sohu, giới trong ngành nghi ngờ, để tranh giành nguồn quảng cáo, các nền tảng đã đẩy cao chỉ số theo “mô hình phim bùng nổ”, khiến dữ liệu cộng dồn bị phóng đại. Trong khi đó, “Cuồng phong” là phim độc quyền của iQIYI, nên cách tính dữ liệu thống nhất hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều người xem cũng phản hồi rằng “Trục ngọc” thiếu những cảnh biểu tượng, câu thoại lên xu hướng hoặc nhạc phim (OST) gây bùng nổ. Thảo luận trên mạng chủ yếu xoay quanh ngoại hình của dàn diễn viên chính hoặc các chi tiết như “cảnh hôn kẹo vỏ quýt”, chứ không phải bàn sâu về nội dung cốt truyện.

