Bạch Lộc vươn tầm đỉnh lưu sau liên tiếp loạt phim thành công

Không chỉ gây bão trên các nền tảng mạng xã hội, bộ phim còn chính thức xác lập một kỷ lục mới về hiệu quả phát sóng, giúp nữ chính Bạch Lộc khẳng định vị thế vững chắc trong hàng ngũ "đỉnh lưu" (ngôi sao có lưu lượng hàng đầu) của làng giải trí xứ Trung.

Với việc Đường cung kỳ án đạt cấp độ S+ về lượt xem theo thống kê của Vân Hợp, Bạch Lộc đã nâng tổng số tác phẩm đạt thành tích này lên con số 9, một con số biết nói minh chứng cho sức hút khủng khiếp và khả năng chọn kịch bản cực kỳ nhạy bén của nữ diễn viên.

Ngay khi vừa ra mắt, Đường cung kỳ án đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng đo lường số liệu. Theo báo cáo mới nhất từ Vân Hợp - đơn vị thống kê lượt xem thực tế khách quan nhất hiện nay - hiệu quả phát sóng của bộ phim đã vượt xa ngưỡng 16,26 triệu lượt xem mỗi tập, chính thức đạt cấp độ S+. Thành tích này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi tiêu chuẩn đánh giá của Vân Hợp khắt khe hơn nhiều so với cấp độ dự án do các nền tảng tự đặt ra. Để đạt được cấp S+, bộ phim phải thực sự tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng khán giả đại chúng, thay vì chỉ dựa vào sự ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ sẵn có.

Sự thành công của Đường cung kỳ án không chỉ đến từ nhan sắc và danh tiếng của Bạch Lộc mà còn nhờ vào chất lượng nội dung kịch tính, bối cảnh cung đình nhà Đường được phục dựng lộng lẫy và màn tương tác bùng nổ chemistry với nam chính Vương Tinh Việt. Việc tiếp tục có thêm một dự án đại bạo đã giúp Bạch Lộc thoát khỏi cái mác diễn viên lưu lượng thông thường để vươn tầm thành một biểu tượng bảo chứng cho thành công của mọi dự án mà cô tham gia. Đây là bước ngoặt quan trọng, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và đạo diễn lớn vào khả năng gánh phim của mỹ nhân sinh năm 1994.

Năm 2023 được coi là năm bùng nổ nhất trong sự nghiệp của Bạch Lộc trước khi Đường cung kỳ án xuất hiện. Cô liên tiếp có 3 tác phẩm đạt cấp S+ gồm Trường nguyệt tẫn minh với con số kỷ lục 61,34 triệu lượt xem, Ninh an như mộng đạt 49,26 triệu và Dĩ ái vi doanh đạt 24,74 triệu. Chuỗi thành tích này đã đưa tên tuổi Bạch Lộc phủ sóng toàn bộ các nền tảng phát sóng lớn nhất Trung Quốc.

Bước sang năm 2025, cô tiếp tục duy trì phong độ ổn định với Bạch nguyệt phạn tinh (27,86 triệu), Bắc thượng (21,53 triệu) và Lâm giang tiên (29,83 triệu). Với sự bổ sung mới nhất từ Đường cung kỳ án, Bạch Lộc chính thức sở hữu 9 tác phẩm cấp S+, một thành tích mà hiếm có tiểu hoa đán nào cùng lứa có thể chạm tới.