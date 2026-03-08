Dương Tử vướng tranh cãi vì 'kể khổ' trong quá trình quay phim?

Sao quốc tế 08/03/2026 17:15

Những ngày gần đây, nữ diễn viên Dương Tử trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi thông tin hậu trường của bộ phim truyền hình của cô được chia sẻ rộng rãi.

Theo các nguồn tin truyền thông, dự án này được ghi hình tại khu vực cao nguyên với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Trong quá trình quay phim, Dương Tử được cho là đã gặp tình trạng phản ứng với độ cao, khi lượng oxy trong máu giảm xuống mức thấp và phải sử dụng bình oxy hỗ trợ. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn tiếp tục hoàn thành các cảnh quay theo kế hoạch.

Một số cơ quan truyền thông đã nhắc đến nỗ lực của nữ diễn viên, cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần làm nghề nghiêm túc khi cô đảm nhận vai một nữ cảnh sát hoạt động tại vùng cao nguyên.

Dương Tử vướng tranh cãi vì 'kể khổ' trong quá trình quay phim? - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau khi các hình ảnh hậu trường được lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc nhấn mạnh yếu tố khó khăn trong quá trình quay phim có thể bị hiểu là cách tạo sự chú ý hoặc “kể khổ”. Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng đây chỉ đơn giản là chia sẻ hậu trường sản xuất của một dự án phim.

Tranh cãi nhanh chóng lan rộng khi một số cộng đồng người hâm mộ của các nghệ sĩ khác tham gia bình luận, tạo nên những cuộc tranh luận căng thẳng trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo. Một số nhà quan sát cho rằng, hiện tượng này phản ánh phần nào văn hóa “fan circle” (cộng đồng fan của nghệ sĩ) trong ngành giải trí Trung Quốc, nơi sự cạnh tranh giữa các cộng đồng người hâm mộ đôi khi dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt.

Dương Tử vướng tranh cãi vì 'kể khổ' trong quá trình quay phim? - Ảnh 2

Ngoài ra, phát biểu mang tính hài hước của Dương Tử trong một buổi livestream, với nội dung khuyên người hâm mộ “yêu bản thân, ngủ nhiều hơn và chăm sóc sức khỏe”, cũng bị cắt ghép và lan truyền theo nhiều cách khác nhau, khiến cuộc tranh luận trên mạng càng trở nên sôi động.

Giới chuyên môn cho rằng trường hợp của Dương Tử không phải là cá biệt trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh từ mạng xã hội và các cộng đồng người hâm mộ trực tuyến. Trong môi trường này, những thông tin tích cực lẫn tiêu cực đều có thể nhanh chóng lan truyền và tạo ra các làn sóng dư luận trái chiều.

Ở tuổi 33, Dương Tử được xem là một trong những diễn viên truyền hình nổi bật của Trung Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án. Việc tham gia các dự án lớn, đặc biệt là những tác phẩm có yếu tố chính luận hoặc được truyền thông chính thống chú ý, thường đi kèm với sự quan tâm lớn từ công chúng.

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