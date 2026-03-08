Đạo diễn 'Thần điêu đại hiệp' Trương Kỷ Trung hạnh phúc bên vợ kém 31 tuổi

Sao quốc tế 08/03/2026 16:15

Trương Kỷ Trung gây chú ý khi cùng vợ kém 31 tuổi và gia đình vợ đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp đầu năm mới.

Trương Kỷ Trung gây chú ý khi cùng vợ kém 31 tuổi và gia đình vợ đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp đầu năm mới. Cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, không ngần ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm ngọt ngào với đối phương.

Sau khi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, thưởng thức những món đặc sản địa phương. Trương Kỷ Trung ngồi cạnh Đỗ Tinh Lâm, thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ.

Đạo diễn 'Thần điêu đại hiệp' Trương Kỷ Trung hạnh phúc bên vợ kém 31 tuổi - Ảnh 1

Bên cạnh vợ chồng Trương Kỷ Trung, con gái của cặp đôi cũng thu hút sự chú ý. Cô bé được khen thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, cư xử lễ phép, ngoan ngoãn. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của đạo diễn Thần điêu đại hiệp.

Cách đây ít ngày, Đỗ Tinh Lâm đăng video kỷ niệm 9 năm kết hôn với Trương Kỷ Trung. Trong video, cô chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cho biết cả hai không quá bận tâm đến khoảng cách tuổi tác. Người đẹp tiết lộ trong gia đình, những việc lớn do chồng quyết định, việc nhỏ để cô quán xuyến. Khi nói về khuyết điểm của đối phương, Đỗ Tinh Lâm tiết lộ Trương Kỷ Trung khá cẩu thả, đôi khi cũng chưa thật sự thấu hiểu cô.

 

Đạo diễn 'Thần điêu đại hiệp' Trương Kỷ Trung hạnh phúc bên vợ kém 31 tuổi - Ảnh 2

Trương Kỷ Trung là đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc với nhiều bộ phim kiếm hiệp huyền thoại, chẳng hạn Dương gia tướng, Tam quốc diễn nghĩa, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên Long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Lộc Đỉnh ký, Tây Du Ký, Lộc Đỉnh Ký… Do đó, nhiều năm không làm phim nhưng Trương Kỷ Trung vẫn rất được quan tâm.

Năm 2017, "ông trùm phim kiếm hiệp" kết hôn với bạn gái kém 31 tuổi là Đỗ Tinh Lâm. Đỗ Tinh Lâm trước khi đến với Trương Kỷ Trung đã có một con riêng.

Hồi tháng 2, Trương Kỷ Trung cùng gia đình từng tới Đà Nẵng, Việt Nam nghỉ dưỡng. Cặp đôi cùng các con có nhiều khoảnh khắc vui vẻ khi cùng khám phá ẩm thực, văn hóa Việt.

 

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Ông Trương Kỷ Trung thông báo tin vui trên mạng xã hội bằng một bộ ảnh kèm bài thơ "Những viên ngọc rồng nhỏ bay trên mây" để chào đón đứa con thứ tư.

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