Lý Á Bằng hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách

Sao quốc tế 07/03/2026 08:15

Câu chuyện về diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Lý Á Bằng bất ngờ hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo truyền thông Trung Quốc ngày 6.3, cuộc hội ngộ diễn ra trong bối cảnh nam diễn viên đối mặt áp lực tài chính lớn.

Được khán giả châu Á biết đến rộng rãi qua vai Lệnh Hồ Xung trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, Lý Á Bằng từng là gương mặt đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, anh ít tham gia nghệ thuật và chuyển hướng sang kinh doanh.

Các nguồn tin cho biết nam diễn viên đang vướng khoản nợ tiền thuê nhà lên tới 26 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 90 tỉ đồng). Áp lực tài chính lớn khiến cuộc sống của anh rơi vào giai đoạn khó khăn, đồng thời thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Lý Á Bằng hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách - Ảnh 1

Điều bất ngờ là chính trong thời điểm khó khăn này, người anh trai đã chủ động liên lạc lại với Lý Á Bằng sau 18 năm hai người gần như không còn liên hệ. Trước đó, họ được cho là đã cắt đứt quan hệ vì những bất đồng trong việc làm ăn cũng như khác biệt quan điểm sống.

Theo chia sẻ được lan truyền, người anh trai bày tỏ sự xúc động khi theo dõi thông tin về em mình: “Tôi biết em đang chịu rất nhiều áp lực và đã cố gắng gánh vác tất cả. Nhưng khi đọc những tin tức đó, tôi vẫn không kìm được nước mắt”.

Lý Á Bằng hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách - Ảnh 2

Cuộc trò chuyện sau nhiều năm xa cách đã giúp hai anh em tháo gỡ phần nào những hiểu lầm trong quá khứ. Với Lý Á Bằng, sự xuất hiện của anh trai trong giai đoạn khó khăn được xem như nguồn động viên tinh thần lớn, giúp anh cảm thấy không còn đơn độc.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, tình thân gia đình vẫn luôn là điểm tựa quan trọng nhất. Với không ít người hâm mộ, việc hai anh em có thể bỏ lại quá khứ sau gần hai thập kỷ cũng là cái kết đầy ý nghĩa cho một mối quan hệ tưởng chừng đã rạn vỡ vĩnh viễn.

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