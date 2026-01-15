Lý Á Bằng lao đao sau ly hôn, thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn

Việc giá thuê mặt bằng tăng gấp đôi khiến bệnh viện không thể gồng gánh nổi, hiện vẫn đang tích cực thương lượng với chủ đất. Họ cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ xã hội để các hoạt động của bệnh viện có thể tiếp tục được duy trì.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Bệnh viện Nhi đồng Thiên thần Yên Nhiên chậm trả tiền thuê mặt bằng suốt thời gian dài vì gặp nhiều vấn đề tài chính. Phía bệnh viện mới đây lên tiếng, cho biết những rắc rối bắt nguồn từ việc hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn vào năm 2020, chủ đất yêu cầu tăng tiền thuê gấp đôi, nếu không sẽ thu hồi mặt bằng, đồng thời yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị là Lý Á Bằng ký bảo lãnh trách nhiệm liên đới vô hạn.

Sau đó không lâu, Lý Á Bằng chính thức chia sẻ lại vụ việc và thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn, cho biết bệnh viện thiện nguyện này "có thể trở thành dĩ vãng". Song, nam diễn viên cho biết sẽ cố gắng hết sức để xoay sở.

Những năm gần đây, do đầu tư thất bại, Lý Á Bằng rơi vào vòng xoáy nợ nần và bị tòa án cưỡng chế thi hành án số tiền 40 triệu NDT. Công ty của anh phải sa thải hàng trăm nhân viên. Chưa kể, nam diễn viên bị tố nợ lương của nhiều nhân sự. Tài tử thường xuyên phải livestream bán hàng để mưu sinh.

Lý Á Bằng nổi tiếng với vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu, cùng nhiều tác phẩm đình đám như Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Năm 2005, anh kết hôn với diva Vương Phi, có con gái chung là Lý Yên, trước khi ly hôn vào năm 2013. Hậu ly hôn, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con.

Từ năm 2014, anh chính thức rời làng giải trí Hoa ngữ để tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, con đường thương trường của Lý Á Bằng không suôn sẻ, anh từng không dưới 5 lần tuyên bố phá sản.

Dù liên tục thất bại, Lý Á Bằng cho biết vẫn tin rằng “liều lĩnh thử lại” là cách duy nhất để thoát khỏi nợ nần. Đáng chú ý, trong lúc khó khăn, nam diễn viên vẫn âm thầm làm từ thiện.

Gần đây, con gái nuôi của anh - nạn nhân mất 2 chân trong trận động đất Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào năm 2008 - đã xúc động kể về việc được Lý Á Bằng giúp đỡ suốt 17 năm qua và gọi anh là “người trưởng bối đáng kính nhất”.

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Vương Phi, Lý Á Bằng giành quyền nuôi và chăm sóc con. Con gái Lý Yên của Lý Á Bằng giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tự tin.

Anh từng tái hôn với người đẹp kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ vào năm 2022 và có thêm một con gái. Tuy nhiên, đến tháng 10 vừa qua, cặp đôi bất ngờ xác nhận đã chấm dứt quan hệ vợ chồng sau 3 năm chung sống.

Trong thời gian gắn bó, Lý Á Bằng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng và biết ơn Hải Hà Kim Hỷ vì đã luôn đồng hành cùng anh trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.