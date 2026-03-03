Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Sao quốc tế 03/03/2026 14:42

Sau khi công bố kế hoạch phân chia tài sản, gia đình "trùm giải trí" Hong Kong Hướng Hoa Cường trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi 78, Hướng Hoa Cường xác nhận sẽ lập quỹ tín thác gia đình, đồng thời giao toàn bộ tài sản cùng quyền quản lý công ty cho con dâu là Quách Bích Đình. Hai con trai của ông không được trực tiếp phân chia tài sản mà chỉ nhận tiền sinh hoạt hằng tháng.

Hướng Hoa Cường cho biết ông và vợ là bà Trần Lam đã đạt được sự đồng thuận về phương án này. Toàn bộ tài sản và hoạt động kinh doanh sẽ do Quách Bích Đình đứng ra quản lý trong khuôn khổ quỹ gia đình. 

Phần trang sức được chỉ định để lại cho cháu gái. Riêng con trai út Hướng Hữu hiện không nằm trong danh sách phân bổ tài sản. Ông tuyên bố nếu trong 10 năm tới con trai út có biểu hiện tích cực, việc sắp xếp có thể được điều chỉnh.

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu - Ảnh 1

Trong buổi livestream ngày 1/3, Hướng Hoa Cường nói ông không ngờ câu chuyện thừa kế của gia đình lại khiến dư luận chấn động đến vậy. Hai con trai đều đã đọc tin tức, con trai cả Hướng Tả thậm chí còn gọi điện cho ông. Anh không dám nói nhiều, chỉ thắc mắc vì sao cha lại công khai chuyện này một cách rầm rộ như thế.

Tuy vậy ông cũng không giấu sự thất vọng. Ông thừa nhận thời gian qua có không ít chuyện khiến ông phiền lòng, dù gần đây Hướng Tả đã trưởng thành hơn, có tiến bộ trong sự nghiệp lẫn cách đối xử với gia đình.

Đối với Hướng Hữu, ông xác nhận con trai út không hài lòng với quyết định này. Theo lời Hướng Hoa Cường, hiện việc liên lạc trực tiếp giữa hai bên đã bị cắt đứt, nếu cần trao đổi phải thông qua thư ký. 

Ông nói: "Nếu nó không vui, thì hãy làm điều gì đó khiến tôi vui, như vậy mới công bằng. Ai làm tôi vui, tôi sẽ làm người đó vui. Ai khiến tôi không vui, tôi cũng sẽ không làm người đó vui".

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu - Ảnh 2

Giải thích về quyết định giao quyền quản lý cho con dâu, Hướng Hoa Cường nhiều lần nhắc đến sự gắn bó và niềm vui ông cảm nhận khi ở bên Quách Bích Đình cùng các cháu nội. Ông cho biết công việc kinh doanh bận rộn không mang lại cảm xúc tích cực như những khoảnh khắc bên gia đình. 

Ở tuổi gần 80, điều ông mong muốn là được sống thoải mái và làm những việc khiến bản thân hài lòng. Ông cũng tự nhận mình có thể đang "nói năng tùy hứng", khác với trước đây khi còn phải cân nhắc hình ảnh và trách nhiệm của một người đứng đầu doanh nghiệp.

"Các bạn trẻ làm gì cũng nên làm điều khiến mình vui. Quan trọng nhất là giữ tâm thế lạc quan, nghĩ thoáng một chút. Làm người, đơn giản vậy thôi" - ông chia sẻ.

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Mới đây, ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường chính thức bác bỏ tin đồn thua lỗ hết tài sản, đồng thời công khai phương án chia tài sản trong tương lai. Theo đó, ông và vợ - bà Trần Lam - đã thống nhất thành lập quỹ gia tộc và giao quyền quản lý cho con dâu trưởng Quách Bích Đình, thay vì chia trực tiếp cho hai con trai là Hướng Tả và Hướng Hữu.

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