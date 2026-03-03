Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Đời sống 03/03/2026 14:32

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, hiện tượng này tưởng chừng như bất khả thi - Mặt trời và Mặt trăng khi này ở đối diện nhau, vì vậy nếu Mặt trời đang ở trên đường chân trời thì Mặt trăng phải ở dưới đường chân trời và ngược lại.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, Hội Thiên văn Hà Nội - HAS, tối ngày 3/3, những người yêu thiên văn trên khắp cả nước sẽ có cơ hội chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp mang tên Selenelion – khoảnh khắc Mặt Trời và Mặt Trăng cùng xuất hiện trên đường chân trời trong thời điểm nguyệt thực toàn phần.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Mặt trăng đi hoàn toàn vào vùng bóng tối của Trái đất, ánh sáng Mặt trời bị khúc xạ qua khí quyển khiến bề mặt Mặt trăng chuyển sang sắc đỏ sẫm, thường được gọi là "trăng máu".

Theo lịch thiên văn, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng năm tiếng rưỡi, từ 15h44 đến 20h17 ngày 3/3 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, không phải mọi khu vực trên thế giới đều quan sát trọn vẹn. Ở nhiều nơi, ánh sáng ban ngày, mây dày hoặc vị trí Mặt trăng thấp gần đường chân trời có thể gây cản trở.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), đây là lần nguyệt thực toàn phần đầu tiên của năm 2026 và cũng là cơ hội cuối cùng để chứng kiến hiện tượng này cho đến tận đêm giao thừa năm 2028 . Nếu thời tiết thuận lợi, đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng món quà hiếm có mà vũ trụ ban tặng này.

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Nhân dân, các mốc thời gian nguyệt thực toàn phần tối 3/3:

  •  15 giờ 43 phút - Nguyệt thực nửa tối bắt đầu (Không thể quan sát tại Việt Nam)
  •  16 giờ 50 phút - Nguyệt thực một phần bắt đầu (Không thể quan sát tại Việt Nam)
  •  Mặt Trăng mọc: Tại Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) vào lúc 17 giờ 26 phút và tại Đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) vào lúc 17 giờ 27 phút. Trên đất liền, sớm nhất lúc 17 giờ 46 phút tại Gia Lai và muộn nhất lúc 18 giờ 11 phút tại Điện Biên. Tại Hà Nội, Mặt trăng mọc lúc 17 giờ 57 phút
  •  18 giờ 04 phút - Nguyệt thực toàn phần bắt đầu
  •  18 giờ 33 phút - Nguyệt thực cực đại
  •  19 giờ 03 phút - Nguyệt thực toàn phần kết thúc
  •  20 giờ 17 phút - Nguyệt thực một phần kết thúc
  •  21 giờ 23 phút - Nguyệt thực nửa tối kết thúc.

Hội Thiên văn Việt Nam (VACA) cho biết, nguyệt thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng nằm thẳng hàng (hoặc gần như thẳng hàng) với Trái đất nằm giữa. Vào thời điểm này, Mặt trăng đi vào vùng bóng tối phía sau Trái đất và chỉ nhận được một phần ánh sáng từ Mặt trời so với khi nó không đi vào khu vực này. Vì lý do này, một phần hoặc toàn bộ Mặt trăng sẽ tối hơn bình thường và có màu đỏ thẫm - vì thế, một số người còn gọi nó là "trăng máu", tuy nhiên đó là một cách gọi mang tính ví von, không phải thuật ngữ chính xác.

Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng

Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng

Ngày 1/3, làng cầu lông Việt Nam bàng hoàng trước thông tin vận động viên Nguyễn Đức Hồng Phúc đột ngột qua đời khi chỉ mới 23 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   trăng máu nguyệt thực tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 25 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic