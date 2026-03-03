Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Đời sống 03/03/2026 14:32

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, hiện tượng này tưởng chừng như bất khả thi - Mặt trời và Mặt trăng khi này ở đối diện nhau, vì vậy nếu Mặt trời đang ở trên đường chân trời thì Mặt trăng phải ở dưới đường chân trời và ngược lại.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, Hội Thiên văn Hà Nội - HAS, tối ngày 3/3, những người yêu thiên văn trên khắp cả nước sẽ có cơ hội chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp mang tên Selenelion – khoảnh khắc Mặt Trời và Mặt Trăng cùng xuất hiện trên đường chân trời trong thời điểm nguyệt thực toàn phần.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Mặt trăng đi hoàn toàn vào vùng bóng tối của Trái đất, ánh sáng Mặt trời bị khúc xạ qua khí quyển khiến bề mặt Mặt trăng chuyển sang sắc đỏ sẫm, thường được gọi là "trăng máu".

Theo lịch thiên văn, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng năm tiếng rưỡi, từ 15h44 đến 20h17 ngày 3/3 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, không phải mọi khu vực trên thế giới đều quan sát trọn vẹn. Ở nhiều nơi, ánh sáng ban ngày, mây dày hoặc vị trí Mặt trăng thấp gần đường chân trời có thể gây cản trở.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), đây là lần nguyệt thực toàn phần đầu tiên của năm 2026 và cũng là cơ hội cuối cùng để chứng kiến hiện tượng này cho đến tận đêm giao thừa năm 2028 . Nếu thời tiết thuận lợi, đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng món quà hiếm có mà vũ trụ ban tặng này.

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Nhân dân, các mốc thời gian nguyệt thực toàn phần tối 3/3:

  •  15 giờ 43 phút - Nguyệt thực nửa tối bắt đầu (Không thể quan sát tại Việt Nam)
  •  16 giờ 50 phút - Nguyệt thực một phần bắt đầu (Không thể quan sát tại Việt Nam)
  •  Mặt Trăng mọc: Tại Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) vào lúc 17 giờ 26 phút và tại Đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) vào lúc 17 giờ 27 phút. Trên đất liền, sớm nhất lúc 17 giờ 46 phút tại Gia Lai và muộn nhất lúc 18 giờ 11 phút tại Điện Biên. Tại Hà Nội, Mặt trăng mọc lúc 17 giờ 57 phút
  •  18 giờ 04 phút - Nguyệt thực toàn phần bắt đầu
  •  18 giờ 33 phút - Nguyệt thực cực đại
  •  19 giờ 03 phút - Nguyệt thực toàn phần kết thúc
  •  20 giờ 17 phút - Nguyệt thực một phần kết thúc
  •  21 giờ 23 phút - Nguyệt thực nửa tối kết thúc.

Hội Thiên văn Việt Nam (VACA) cho biết, nguyệt thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng nằm thẳng hàng (hoặc gần như thẳng hàng) với Trái đất nằm giữa. Vào thời điểm này, Mặt trăng đi vào vùng bóng tối phía sau Trái đất và chỉ nhận được một phần ánh sáng từ Mặt trời so với khi nó không đi vào khu vực này. Vì lý do này, một phần hoặc toàn bộ Mặt trăng sẽ tối hơn bình thường và có màu đỏ thẫm - vì thế, một số người còn gọi nó là "trăng máu", tuy nhiên đó là một cách gọi mang tính ví von, không phải thuật ngữ chính xác.

