Danh tính tài xế ô tô bán tải chèn xe máy làm 3 người ngã xuống đường ở Hà Nội

Đời sống 03/03/2026 13:29

Công an đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô bán tải có hành vi lạng lách, chèn ép xe máy lưu thông cùng chiều trên phố Đỗ Mười (Hà Nội), khiến 3 người ngã ngay sát bánh xe tải lớn.

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe bán tải T.A.P (SN 1987, trú tại Hà Nội) trong vụ việc để xác minh làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Công an đã làm việc với những người liên quan và dựng lại hiện trường vào ngày 2/3.

Người đàn ông đi trên chiếc xe máy bị chèn ép ngã cho biết, sự việc diễn ra vào tối 27/2 trên tuyến Vành đai 3, phường Hoàng Mai (Hà Nội).

Khi xảy ra sự việc, người vợ điều khiển xe máy, còn người đàn ông bế con ngồi phía sau.

Danh tính tài xế ô tô bán tải chèn xe máy làm 3 người ngã xuống đường ở Hà Nội - Ảnh 1
Tài xế Trần Anh Phương tại trụ sở cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khi qua nút giao Đỗ Mười – Tam Trinh, một chiếc xe bán tải đi cùng chiều phía sau có ý định vượt lên, liên tục bấm còi. Sau đó, người phụ nữ di chuyển sang bên trái nhường đường cho xe bán tải vượt qua.

Lúc này, người chồng ngồi phía sau nói “Vì sao phải đi vượt phải thế”, và tài xế bán tải nghe được. Tài xế xe bán tải đã đánh lái chèn ép khiến 3 người đi xe máy ngã xuống đường. May mắn, một xe tải lớn đi cùng chiều không xảy ra va chạm với họ.

Danh tính tài xế ô tô bán tải chèn xe máy làm 3 người ngã xuống đường ở Hà Nội - Ảnh 2Danh tính tài xế ô tô bán tải chèn xe máy làm 3 người ngã xuống đường ở Hà Nội - Ảnh 3
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp xác minh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

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