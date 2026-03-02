Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

Đời sống 02/03/2026 05:30

Do sơ suất để chìa khóa trong xe ô tô khi xuống mua đồ, hệ thống khóa cửa tự động đã kích hoạt, khiến cháu nhỏ bị giữ lại trong khoang xe kín giữa thời điểm dòng người đổ về lễ hội rất đông, thời tiết bắt đầu oi bức.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hồi 11h10 ngày 1.3.2026, trong quá trình tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ hội tại Chùa Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Tổ CSGT địa bàn Tiên Du phát hiện một phụ nữ đứng bên chiếc ôtô khóa kín, có biểu hiện hoảng loạn và cầu cứu.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ là chị N.C.G (sinh năm 1976), trú tại Hà Nội. Kiểm tra tình huống, lực lượng chức năng xác định bên trong xe có một cháu bé sinh năm 2023 bị mắc kẹt.

Theo chị G., do sơ suất để chìa khóa trong xe khi ra ngoài trong thời gian ngắn, cửa xe đã khóa lại, khiến cháu ở trong khoang xe đóng kín.

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô - Ảnh 1
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu bé an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Bắc Ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực lễ hội tập trung đông người, thời tiết oi bức. Trong điều kiện xe đóng kín, nhiệt độ trong khoang có thể tăng nhanh; trẻ nhỏ bị mắc kẹt có nguy cơ sốc nhiệt nếu không được xử lý kịp thời.

Xác định tính chất khẩn cấp của tình huống, Tổ CSGT Tiên Du đã nhanh chóng triển khai biện pháp tiếp cận, đồng thời quyết định phá cửa xe để đưa cháu bé ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Sau khi mở được cửa, cháu bé được đưa ra ngoài an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cháu ổn định.

Vụ việc được xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho cháu bé và không làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực lễ hội.

