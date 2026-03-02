NÓNG: Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

Nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến 19h ngày 1/3, tình hình hoạt động hàng không tại khu vực Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp do các hành động giao tranh quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran.

Cụ thể tại Iran, trạng thái không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15h30 ngày 3/3.

Căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Tại Iraq, đóng cửa không phận hoàn toàn; thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật.

Tại Israel, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến mở lại ít nhất đến 17h00 ngày 3/3.

Tại Qatar, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, do đóng cửa không phận Qatar, hãng hàng không Qatar Airways đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 2/3.

Cụ thể, tại Hà Nội (HAN) có 5 chuyến bay bị hủy; tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 1.565 khách.

Tại TPHCM (SGN) 4 chuyến bay bị hủy; tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 992 khách.

Theo đó, tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 khách.

Hãng hàng không Qatar Airways đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Thông tin hành khách có thể cập nhật qua các kênh thông tin của đại lý bán vé/ đại lý du lịch và được hãng cập nhật liên tục đến hành khách tại địa chỉ website: https://www.qatarairways.com.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, do nhà chức trách các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng cửa không phận, hãng hàng không Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h ngày 2/3.

Cụ thể, tại TPHCM có khoảng 1.120 hành khách bị ảnh hưởng, còn tại Hà Nội là 725 khách, Đà Nẵng là 39 khách.

Như vậy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam là khoảng 1.881 khách.

Hãng hàng không Etihad Airways hiện đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5h ngày 2/3.

Theo đó, hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3 hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Thông tin hỗ trợ được hãng thông tin đến khách hàng qua email cá nhân và cập nhật chi tiết tại website: https://www.etihad.com/help

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng không khu vực và trên bình diện toàn cầu.

Máy bay tại sân bay Nội Bài

Theo thông tin từ VOV, các hãng hàng không lớn tại khu vực Trung Đông đã thông báo điều chỉnh lịch khai thác trong ngày 1/3 và 2/3:

Emirates (EK): Hủy toàn bộ các chuyến bay khởi hành từ Dubai và các chuyến bay từ các điểm khác về Dubai trong khung giờ từ 06h đến 17h59 ngày 1/3. Riêng chuyến EK370/EK371 (chặng Dubai-Bangkok-Đà Nẵng và ngược lại) phải điều chỉnh chỉ khai thác chặng Bangkok - Đà Nẵng - Bangkok.

Etihad Airways (EY): Các chuyến EY979/980 (chặng Abu Dhabi - Hà Nội và ngược lại) khởi hành chậm 24 giờ. Hủy các chuyến EY430/431 và tạm dừng toàn bộ các chuyến khởi hành từ Abu Dhabi đến 18h00 ngày 1/3 (giờ Việt Nam). Các chuyến dự kiến đến Abu Dhabi trước thời điểm này cũng bị hủy.

Qatar Airways: Thông báo đóng không phận đến 11h30 ngày 1/3 (giờ Việt Nam), số lượng chuyến bay bị ảnh hưởng cụ thể hiện chưa có số liệu chính thức.

Turkish Airlines (TK): Các chuyến bay hành khách vẫn duy trì bình thường. Tuy nhiên, các chuyến bay chở hàng TK6244/6245 (Istanbul - Rafic Hariri - Hà Nội và ngược lại) trong ngày 1/3 bị hủy. Hãng đã đề nghị đổi Slot tại Nội Bài và điều chỉnh chặng, giờ bay cho các chuyến TK6232/6233 trong ngày 2/3.

Không phận Iran - Iraq và các nước lân cận vắng bóng tàu bay sáng ngày 1/3

Cục Hàng không kích hoạt loạt biện pháp cấp bách

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp cấp bách:

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM): Chủ động xây dựng giải pháp điều hành bay, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các hãng để ứng phó với tình hình chiến sự.

Đối với các hãng hàng không: Thường xuyên cập nhật tình hình xung đột và các cảnh báo an toàn từ IATA, ICAO, EASA để đưa ra quyết định vận hành phù hợp.

Chủ động đánh giá rủi ro, lựa chọn các đường bay thay thế an toàn, tránh xa khu vực xung đột hoặc không phận bị đóng.

Thực hiện nghiêm nghĩa vụ với hành khách: Thông báo đầy đủ thay đổi lịch trình, giải thích nguyên nhân và cung cấp các phương án hỗ trợ nhằm hạn chế bất tiện.

Phối hợp liên ngành: Các Cảng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất có trách nhiệm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến hoặc chậm chuyến, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay.

Phòng Vận tải hàng không hiện đang chủ trì theo dõi sát tình hình, phối hợp với các hãng để tổng hợp kế hoạch khai thác và tham mưu các biện pháp quản lý cần thiết.

Các hãng hàng không có đường bay đi/đến Việt Nam được yêu cầu báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không khi có quyết định điều chỉnh kế hoạch để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền.