Không chỉ là gia vị, đây là 'vua' thảo dược giúp bảo vệ não bộ và tim mạch của người Việt

Sống khỏe 02/03/2026 05:30

Hạt tiêu đen không chỉ là một loại gia vị giúp món ăn thêm đậm đà mà còn được mệnh danh là 'vua của các loại gia vị' nhờ kho tàng dược tính quý báu đối với sức khỏe con người và phòng ngừa nhiều loại bệnh lý mãn tính một cách hiệu quả.

Hạt tiêu đen có nhiều ở Ấn Độ và các nước châu Á nhiệt đới khác, trong đó có nước ta. Hạt tiêu đen là một trong những loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.Hạt tiêu đen có nhiều ở Ấn Độ và các nước châu Á nhiệt đới khác, trong đó có nước ta. Hạt tiêu đen là một trong những loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Không chỉ là gia vị, đây là 'vua' thảo dược giúp bảo vệ não bộ và tim mạch của người Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hạt tiêu đen có chứa một chất hóa học là piperine, mang lại cho hạt tiêu hương vị cay nồng và là một chất chống oxy hóa mạnh. Chính hoạt chất này mang lại cho hạt tiêu đen có nhiều công dụng với sức khỏe như: Làm giảm đau, cải thiện hơi thở và giảm viêm...

Một vài lợi ích sức khỏe từ tiêu đen

Những lợi ích về sức khỏe sau đây giúp tiêu đen được mệnh danh là vua của các loại gia vị.

Phòng ngừa ung thư: Tiêu đen trộn với tinh bột nghệ được cho là có lợi trong việc phòng ngừa ung thư, nó bao gồm các chất chống oxy hóa, vitamin A và carotenoids giúp hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Giảm đau khớp: Nếu bạn đang bị đau nhức khớp, viêm khớp thì bạn sẽ không còn phải lo lắng nữa vì tiêu đen có dược tính giảm các triệu chứng đau khớp và giúp phòng ngừa bệnh gút. Tiêu đen cũng được sử dụng cho những người bị đau cột sống và đau khớp.

Hỗ trợ giảm cân: Thêm loại “vua gia vị” này vào trà xanh và uống hai đến ba lần một ngày có thể hỗ trợ giảm cân. Nguyên nhân là do tiêu đen có hàm lượng dinh dưỡng thực vật phong phú giúp phân hủy chất béo dư thừa, cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể.

Không chỉ là gia vị, đây là 'vua' thảo dược giúp bảo vệ não bộ và tim mạch của người Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều trị trầm cảm: Nhai tiêu đen sống sẽ giải phóng các chất hóa học gây tâm trạng lên não giúp tâm trí bạn luôn bình tĩnh và nhẹ nhàng, phần nào giảm bớt cảm giác tồi tệ của bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, cần điều chỉnh số lượng và mức độ sử dụng vừa phải.

Cải thiện sức khỏe trí não: Piperine đã được chứng minh có thể giúp cải thiện sức khỏe não bộ, tăng cường trí nhớ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tiêu đen có tiềm năng cực lớn trong việc cải thiện các tình trạng thoái hóa như bệnh Parkinson hoặc Alzheimer.

Tác dụng phụ khi dùng hạt tiêu đen

Chiết xuất hạt tiêu đen được coi là hầu hết an toàn để tiêu thụ. Nhưng hợp chất tiêu đen có thể tạo ra dư vị bỏng rát và một số người có thể biểu hiện các triệu chứng dị ứng. Những đối tượng sau không nên dùng hạt tiêu đen:

Không chỉ là gia vị, đây là 'vua' thảo dược giúp bảo vệ não bộ và tim mạch của người Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú chắc chắn nên tránh dùng hạt tiêu đen, đặc biệt là với số lượng lớn.

Có thể gây dị ứng như buồn nôn, nổi mề đay và đau đầu ở những người nhạy cảm.

Bất ngờ với 5 thay đổi tích cực của cơ thể khi bạn uống trà hoa nhài thường xuyên

Bất ngờ với 5 thay đổi tích cực của cơ thể khi bạn uống trà hoa nhài thường xuyên

Hoa nhài không chỉ nổi bật với hương thơm dịu nhẹ mà còn được ưa chuộng để ướp trà, tạo nên thức uống thanh mát. Trà hoa nhài ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ hương vị dễ chịu và những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Từ khóa:   hạt tiêu đen công dụng của hạt tiêu đen sống khỏe

