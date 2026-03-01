Bất ngờ với 5 thay đổi tích cực của cơ thể khi bạn uống trà hoa nhài thường xuyên

Hoa nhài không chỉ nổi bật với hương thơm dịu nhẹ mà còn được ưa chuộng để ướp trà, tạo nên thức uống thanh mát. Trà hoa nhài ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ hương vị dễ chịu và những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Thói quen uống trà từ lâu đã trở thành một nét văn hóa độc đáo. Hiện nay, phương pháp này đang được ưa chuộng kéo theo sự ra đời của nhiều loại trà khác nhau. Trà hoa nhài luôn được đánh giá cao không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi những công dụng rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet 5 thay đổi tích cực của cơ thể khi bạn uống trà hoa nhài thường xuyên

Bảo vệ, hỗ trợ tim mạch: Khi uống thường xuyên, dưỡng chất trong trà hoa nhài có tác dụng làm giảm sự tích tụ cholesterol và chất béo không lành mạnh, từ đó ngăn ngừa bệnh lý tim mạch. Tác dụng này thấy rõ ở những người cao tuổi có thói quen uống trà nhài mỗi ngày có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị tiểu đường: Ở bệnh nhân mắc tiểu đường type 2, cơ thể họ gặp phải vấn đề về khả năng chuyển hóa glucose. Trà hoa nhài chứa chất có tác dụng điều tiết, rất hữu ích trong ngăn ngừa và điều trị tiểu đường. Vì thế, cả người bình thường và người bệnh tiểu đường đều có thể uống trà nhài để ngăn ngừa, cải thiện triệu chứng bệnh.

Hỗ trợ giảm cân: Tác dụng giảm cân từ trà hoa nhài đến từ chất Catechin và EGCG, chúng kích thích làm tăng hoạt động của enzym, giảm hấp thu chất béo. Do vậy những người thừa cân, béo phì, thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân thường dùng cùng trà hoa nhài để giảm cân, giảm mỡ thừa hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: Internet Giảm đau xương khớp: Ở những bệnh nhân lớn tuổi bị chứng đau khớp và viêm khớp mạn tính, những chất chống viêm trong hoa nhài đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm triệu chứng đau hiệu quả nếu sử dụng kiên trì và đúng liều lượng. Cải thiện khả năng miễn dịch: Hoa nhài chứa nhiều chất chống viêm, chất chống oxy hóa cùng lượng lớn vitamin và khoáng chất, đều là những thành phần giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vì vậy, những người có thói quen uống trà hoa nhài có sức khỏe được cải thiện, hạn chế bệnh cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Cách pha trà hoa nhài đúng cách Để đảm bảo chất lượng, nên chọn hoa nhài khô từ nguồn uy tín, tránh sản phẩm pha tạp. Có thể pha riêng hoặc kết hợp với trà xanh, trà đen hay ô long để tăng hương vị. Ảnh minh họa: Internet Cách pha cơ bản: Dùng khoảng 5g hoa nhài khô (tương đương 4–5 bông) cho 200ml nước. Tráng trà bằng nước sôi, bỏ nước đầu. Rót nước ở nhiệt độ 90-100°C, hãm 5-7 phút rồi thưởng thức. Có thể thêm nước 2-3 lần đến khi nhạt vị. Nên uống trong ngày, không để qua đêm. Những ai nên hạn chế dùng? Phụ nữ mang thai: Hương thơm đậm và một số hoạt chất có thể kích thích co bóp tử cung nếu dùng nhiều. Người đang đói: Uống khi bụng rỗng có thể gây cồn cào, khó chịu. Ảnh minh họa: Internet Người nhạy cảm với caffeine: Dù hàm lượng thấp hơn cà phê, trà hoa nhài vẫn chứa caffeine, có thể gây tăng nhịp tim hoặc huyết áp ở người mẫn cảm.

