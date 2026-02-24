Mặc dù cá và hải sản là nguồn omega-3 đậm đặc nhất, các thực phẩm như hạt và dầu thực vật có thể là lựa chọn phù hợp cho những người lo ngại về môi trường, muốn hạn chế tiếp xúc với kim loại nặng như thủy ngân, theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay, bị dị ứng với cá hoặc không thích ăn cá.

Omega-3 là chất béo thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm phòng ngừa bệnh mạn tính, cải thiện chức năng não bộ, bảo vệ sức khỏe mắt, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ sự phát triển của trẻ sơ sinh và duy trì sức khỏe khớp.

Hạt lanh có kích thước nhỏ, chiều ngoài đơn giản nhưng lại là “kho báu” dinh dưỡng. Chỉ cần thêm một chút hạt lanh vào sinh tố, trộn vào bột làm bánh hoặc tinh lên sữa chua, bạn đã bổ sung thêm cơ sở cho một lượng đáng kể axit béo omega-3 thực vật. Trung hỗ trợ trong 100g hạt lanh có khoảng 23g axit alpha-linolenic (ALA) – dạng omega-3 quan trọng giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hạt lanh còn chứa nhiều chất xơ, góp phần duy trì hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết tố ở nữ giới. Giàu chất chống oxy hóa, chúng cũng giúp cải thiện sức khỏe làn da, mang lại vẻ ngoài tươi sáng, rạng rỡ. Một thực phẩm đơn giản nhưng lại mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Hạt chia

Hạt chia thường cần được ngâm trước khi sử dụng. Khi tiếp xúc với nước, chúng nở ra và tạo ra các thành phần gel đặc trưng. Chỉ với một ít hạt chia, bạn có thể dễ dàng chế biến bánh pudding để qua đêm, thanh năng lượng hoặc bổ sung vào món salad trộn, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g hạt chia chứa khoảng 17g axit béo omega-3 dạng ALA, giúp hỗ trợ mạch và hoạt động của não. Ngoài ra, hạt chia còn là nguồn cung cấp thực vật protein, canxi, chất xơ và các chất khoáng khác. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát Kiểm soát giác giác ăn.

Quả óc chó

Quả óc chó từ lâu đã được xem là loại hạt tốt cho trí não. Chỉ cần một liều nhỏ mỗi ngày có thể góp phần cải thiện trí nhớ, hỗ trợ ổn định tâm trạng và giảm các phản ứng viêm – yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chó tuyết là một trong những nguồn thực phẩm giàu omega-3 với khoảng 9g axit alpha-linolenic (ALA) trong mỗi 100g. Chính hàm lượng omega-3 cao kết hợp cùng hương vị bùi, giòn đã tạo ra loại hạt này trở thành loại quý giá cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Quả giám sát dễ dàng được bổ sung vào nhiều món ăn như salad, bánh brownie cho các loại sốt…

Đậu nành Nhật Bản (Edamame)

Edamame là hạt đậu non, xanh tươi, thường được mịn hoặc hấp chín nhẹ và ăn cả hạt. Đây là món ăn phổ biến ở nhiều quốc gia, vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g edamame cung cấp lượng omega-3 thực phẩm vừa phải, cùng với hàm lượng protein và chất dồi dào dồi dào. Sự kết hợp này giúp duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ cảm giác no lâu và kiểm soát thời gian ăn giữa các bữa ăn chính. Nhờ đó, edamame được xem là đơn lựa chọn thay thế thông minh, lành mạnh hơn cho các món ăn vặt nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên.

Khi nào bạn nên cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung?

Thực phẩm giàu omega-3 là nguồn cung cấp lý tưởng, tuy nhiên một số người có thể cần đến thực phẩm bổ sung, đặc biệt là người mắc bệnh tim hoặc viêm khớp dạng thấp, người đang sử dụng thuốc làm loãng máu. Do omega-3 có thể tương tác với thuốc chống đông, việc tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng là cần thiết để đảm bảo an toàn.