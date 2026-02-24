Quên cá hồi đi, đây là 4 "ngân hàng" Omega-3 từ thực vật tốt cho tim và não bộ

Sống khỏe 24/02/2026 11:30

Omega-3 là nhóm axit béo thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ và chống viêm.

Omega-3 là chất béo thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm phòng ngừa bệnh mạn tính, cải thiện chức năng não bộ, bảo vệ sức khỏe mắt, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ sự phát triển của trẻ sơ sinh và duy trì sức khỏe khớp.

Quên cá hồi đi, đây là 4 'ngân hàng' Omega-3 từ thực vật tốt cho tim và não bộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cá và hải sản là nguồn omega-3 đậm đặc nhất, các thực phẩm như hạt và dầu thực vật có thể là lựa chọn phù hợp cho những người lo ngại về môi trường, muốn hạn chế tiếp xúc với kim loại nặng như thủy ngân, theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay, bị dị ứng với cá hoặc không thích ăn cá.

4 loại hạt giàu Omega-3 không kém cá, tốt cho tim mạch và não bộ

Hạt lanh 

Hạt lanh có kích thước nhỏ, chiều ngoài đơn giản nhưng lại là “kho báu” dinh dưỡng. Chỉ cần thêm một chút hạt lanh vào sinh tố, trộn vào bột làm bánh hoặc tinh lên sữa chua, bạn đã bổ sung thêm cơ sở cho một lượng đáng kể axit béo omega-3 thực vật. Trung hỗ trợ trong 100g hạt lanh có khoảng 23g axit alpha-linolenic (ALA) – dạng omega-3 quan trọng giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Quên cá hồi đi, đây là 4 'ngân hàng' Omega-3 từ thực vật tốt cho tim và não bộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hạt lanh còn chứa nhiều chất xơ, góp phần duy trì hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết tố ở nữ giới. Giàu chất chống oxy hóa, chúng cũng giúp cải thiện sức khỏe làn da, mang lại vẻ ngoài tươi sáng, rạng rỡ. Một thực phẩm đơn giản nhưng lại mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Hạt chia

Hạt chia thường cần được ngâm trước khi sử dụng. Khi tiếp xúc với nước, chúng nở ra và tạo ra các thành phần gel đặc trưng. Chỉ với một ít hạt chia, bạn có thể dễ dàng chế biến bánh pudding để qua đêm, thanh năng lượng hoặc bổ sung vào món salad trộn, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng.

Quên cá hồi đi, đây là 4 'ngân hàng' Omega-3 từ thực vật tốt cho tim và não bộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g hạt chia chứa khoảng 17g axit béo omega-3 dạng ALA, giúp hỗ trợ mạch và hoạt động của não. Ngoài ra, hạt chia còn là nguồn cung cấp thực vật protein, canxi, chất xơ và các chất khoáng khác. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát Kiểm soát giác giác ăn.

Quả óc chó

Quả óc chó từ lâu đã được xem là loại hạt tốt cho trí não. Chỉ cần một liều nhỏ mỗi ngày có thể góp phần cải thiện trí nhớ, hỗ trợ ổn định tâm trạng và giảm các phản ứng viêm – yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Quên cá hồi đi, đây là 4 'ngân hàng' Omega-3 từ thực vật tốt cho tim và não bộ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chó tuyết là một trong những nguồn thực phẩm giàu omega-3 với khoảng 9g axit alpha-linolenic (ALA) trong mỗi 100g. Chính hàm lượng omega-3 cao kết hợp cùng hương vị bùi, giòn đã tạo ra loại hạt này trở thành loại quý giá cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Quả giám sát dễ dàng được bổ sung vào nhiều món ăn như salad, bánh brownie cho các loại sốt…

Đậu nành Nhật Bản (Edamame)

Edamame là hạt đậu non, xanh tươi, thường được mịn hoặc hấp chín nhẹ và ăn cả hạt. Đây là món ăn phổ biến ở nhiều quốc gia, vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Quên cá hồi đi, đây là 4 'ngân hàng' Omega-3 từ thực vật tốt cho tim và não bộ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g edamame cung cấp lượng omega-3 thực phẩm vừa phải, cùng với hàm lượng protein và chất dồi dào dồi dào. Sự kết hợp này giúp duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ cảm giác no lâu và kiểm soát thời gian ăn giữa các bữa ăn chính. Nhờ đó, edamame được xem là đơn lựa chọn thay thế thông minh, lành mạnh hơn cho các món ăn vặt nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên.

Khi nào bạn nên cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung?

Thực phẩm giàu omega-3 là nguồn cung cấp lý tưởng, tuy nhiên một số người có thể cần đến thực phẩm bổ sung, đặc biệt là người mắc bệnh tim hoặc viêm khớp dạng thấp, người đang sử dụng thuốc làm loãng máu. Do omega-3 có thể tương tác với thuốc chống đông, việc tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng là cần thiết để đảm bảo an toàn.

Top 4 thực phẩm giàu Omega-3 được bán đầy ở chợ Việt có giá rẻ bèo

Top 4 thực phẩm giàu Omega-3 được bán đầy ở chợ Việt có giá rẻ bèo

Omega-3 là một trong những dưỡng chất "vàng" nhưng cơ thể chúng ta lại không thể tự tổng hợp được. Ở Việt Nam, có khá nhiều thực phẩm bình dân, dễ tìm lại chứa hàm lượng axit béo này cực kỳ cao.

Xem thêm
Từ khóa:   Omega-3 các loại thực phẩm chứa omega-3 sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 41 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 47 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Chọn ốp điện thoại giá rẻ cần lưu ý 3 yếu tố có thể ảnh hưởng sức khỏe

Chọn ốp điện thoại giá rẻ cần lưu ý 3 yếu tố có thể ảnh hưởng sức khỏe