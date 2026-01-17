Top 4 thực phẩm giàu Omega-3 được bán đầy ở chợ Việt có giá rẻ bèo

Sống khỏe 17/01/2026 05:30

Omega-3 là một trong những dưỡng chất 'vàng' nhưng cơ thể chúng ta lại không thể tự tổng hợp được. Ở Việt Nam, có khá nhiều thực phẩm bình dân, dễ tìm lại chứa hàm lượng axit béo này cực kỳ cao.

Omega-3 là chất béo không bão hòa đa, đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tim mạch, chức năng não, điều hòa viêm và nhiều quá trình sinh học khác. Do cơ thể không tự tổng hợp được, việc bổ sung omega-3 từ thực phẩm là điều bắt buộc. 

Top 4 thực phẩm giàu Omega-3 được bán đầy ở chợ Việt có giá rẻ bèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba dạng omega-3 chính gồm: ALA (axit alpha-linolenic) – chủ yếu từ thực phẩm thực vật; EPA (axit eicosapentaenoic) và DHA (axit docosahexaenoic) – chủ yếu từ cá béo và hải sản

Cơ thể có thể chuyển hóa ALA thành EPA và DHA, nhưng hiệu quả chuyển hóa khá hạn chế. Vì vậy, việc đa dạng hóa nguồn omega-3 từ cả thực phẩm thực vật và cá...

Top 4 thực phẩm giàu Omega-3

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu

Đậu nành không chỉ là nguồn protein thực vật chất lượng cao mà còn chứa một lượng axit béo Omega-3 đáng kể. Các món ăn từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành hay dầu đậu nành đều rất dễ mua và rẻ tiền. Mặc dù Omega-3 trong đậu nành là dạng ALA (cần thời gian để cơ thể chuyển hóa), nhưng việc tiêu thụ thường xuyên vẫn mang lại lợi ích lớn trong việc giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh lý về tim. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người đang theo đuổi chế độ ăn thực dưỡng hoặc ăn chay trường.

Top 4 thực phẩm giàu Omega-3 được bán đầy ở chợ Việt có giá rẻ bèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà

Trứng là thực phẩm "quốc dân" có mặt trong mọi tủ lạnh. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại trứng gà được làm giàu Omega-3 (từ việc cho gà ăn hạt lanh hoặc tảo). Tuy nhiên, ngay cả trứng gà ta thông thường cũng chứa một lượng Omega-3 nhất định nằm trong lòng đỏ. Bên cạnh đó, trứng còn giàu Choline – một chất thiết yếu cho sự phát triển của não bộ. Ăn trứng vào bữa sáng là cách khởi đầu ngày mới đầy năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các axit béo một cách tự nhiên nhất.

Cá thu

Cá thu là loại cá phổ biến tại các chợ Việt Nam với mức giá khá bình dân nhưng lại sở hữu hàm lượng Omega-3 đáng kinh ngạc. Trong 100g cá thu có thể chứa đến hơn 4.000mg Omega-3, đáp ứng gấp nhiều lần nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Ngoài ra, cá thu còn rất giàu Vitamin B12 và Selen, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể chế biến cá thu theo cách kho tộ, sốt cà chua hoặc nướng để giữ trọn vẹn dưỡng chất, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và bảo vệ thành mạch máu.

Top 4 thực phẩm giàu Omega-3 được bán đầy ở chợ Việt có giá rẻ bèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá cơm

Đừng coi thường những chú cá cơm nhỏ bé thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình. Cá cơm là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 (EPA và DHA) tuyệt vời mà lại rất ít bị nhiễm thủy ngân so với các loại cá lớn do vòng đời ngắn. Bên cạnh đó, khi ăn cả xương, cá cơm còn bổ sung một lượng Canxi dồi dào cho hệ xương khớp. Với cá cơm, bạn có thể rang chua ngọt, kho tiêu hoặc nấu canh, đây là cách bổ sung dinh dưỡng cực kỳ tiết kiệm và hiệu quả cho cả người già và trẻ nhỏ.

Lưu ý khi bổ sung Omega-3

- Không lạm dụng: Dù Omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch, não bộ và điều hòa viêm, việc bổ sung quá mức không mang lại lợi ích bổ sung rõ ràng.

- Cân nhắc thực phẩm bổ sung khi cần thiết: Với người không ăn cá hoặc hải sản, có thể cân nhắc thực phẩm bổ sung Omega-3 để đáp ứng nhu cầu EPA và DHA.

Chúng ta nên bổ sung bao nhiêu Omega-3 mỗi ngày?

Chúng ta nên bổ sung bao nhiêu Omega-3 mỗi ngày?

Axit béo omega-3 có nhiều lợi ích cho sức khỏe và cách tốt nhất để bổ sung omega-3 là ăn cá có nhiều chất béo ít nhất hai lần mỗi tuần, nhưng nếu không ăn cá thường xuyên, bạn có thể cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung.

Xem thêm
Từ khóa:   Omega-3 thực phẩm giàu Omega-3 sống khỏe

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Cần cẩu khổng lồ đổ sập xuống đường, đè bẹp nhiều ô tô khiến ít nhất 2 người tử vong

Cần cẩu khổng lồ đổ sập xuống đường, đè bẹp nhiều ô tô khiến ít nhất 2 người tử vong

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điểm danh 5 thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải thịt đỏ, vô cùng tốt cho sức khỏe

Điểm danh 5 thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải thịt đỏ, vô cùng tốt cho sức khỏe

Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng?

Cơ thể sẽ thay đổi thế nào nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng?

Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Nha khoa Sài Gòn Center – Tiên phong nha khoa 4.0 tại Đông Nam Á

Nha khoa Sài Gòn Center – Tiên phong nha khoa 4.0 tại Đông Nam Á

Nghệ đỏ là gì? Nghệ đỏ hay nghệ vàng tốt hơn cho sức khỏe?

Nghệ đỏ là gì? Nghệ đỏ hay nghệ vàng tốt hơn cho sức khỏe?

Những thói quen sinh hoạt đang “rút ngắn” sức khỏe của cả nhà

Những thói quen sinh hoạt đang “rút ngắn” sức khỏe của cả nhà