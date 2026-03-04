Ngọt như đường, thơm nức mũi: Loại quả là 'khắc tinh' của bệnh tật ngay trong vườn nhà

Mít là loại quả ngon, mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Mít chứa nhiều protein hơn các loại trái cây tương tự và gần như mọi loại vitamin, khoáng chất mà cơ thể cần.

Mít có thành phần dinh dưỡng ấn tượng, chứa một lượng calo vừa phải, khoảng 92% lượng calo đến từ carbs, phần còn lại đến từ protein và một lượng nhỏ chất béo. Hơn nữa, mít chứa hầu hết mọi vitamin, khoáng chất, cũng như một lượng chất xơ vừa đủ. Vì vậy, mà chúng rất có lợi cho sức khỏe con người.

Công dụng của quả mít đối với sức khỏe

Chống lại bệnh ung thư

Ngoài vitamin C, mít còn rất giàu các chất dinh dưỡng thực vật như ignans, isoflavones và saponins. Đây là những loại chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn ra các căn bệnh liên quan đến thoái hóa.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng Kali trong quả mít đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng chất lỏng và điện giải trong cơ thể. Kali giúp kiểm soát nhịp tim và làm giảm áp lực lên thành mạch máu, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp hiệu quả. Bằng cách ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp, mít góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim mạch, giúp hệ tuần hoàn hoạt động bền bỉ và ổn định hơn.

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động đúng chức năng

Mít cũng chứa các chất có thuộc tính chống loét và rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, mít cũng chứa rất nhiều chất xơ, vì vậy chúng giúp ngăn ngừa táo bón và đi tiêu dễ dàng hơn. Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám ở ruột, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già (đại tràng).

Bổ sung năng lượng tức thì và giảm căng thẳng

Khác với nhiều loại trái cây khác, mít chứa một lượng carbohydrate và đường tự nhiên (fructose, sucrose) giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể gần như ngay lập tức sau khi ăn. Điều đặc biệt là mít không chứa cholesterol và chất béo bão hòa, khiến nó trở thành món ăn nhẹ lành mạnh cho những người cần phục hồi sức lực nhanh chóng. Ngoài ra, hàm lượng magie trong mít còn giúp thư giãn cơ bắp và hệ thần kinh, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ngăn ngừa thiếu máu

Mít cũng chứa nhiều chất sắt, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và kiểm soát việc giúp lưu thông máu trong cơ thể. Đối với những người ăn kiêng thì mít là loại trái cây tuyệt vời để ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt mà không sợ bị béo phì.

3 lưu ý khi ăn mít kẻo gây hại cho sức khoẻ

Thứ nhất, không ăn vào buổi tối. Ăn mít đúng thời điểm là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều - khi tỳ vị còn vượng, dễ tiếp nhận và tiêu hóa. Tuyệt đối tránh ăn vào buổi tối, lúc âm thịnh dương suy, khí huyết giảm, nếu ăn mít lúc này rất dễ gây trệ khí, khó tiêu, mất ngủ.

Thứ hai, không ăn nhiều. Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 3-5 múi/lần, không ăn liên tục trong nhiều ngày. Trẻ nhỏ, người tỳ vị yếu, người có cơ địa nhiệt nên hạn chế hơn, chỉ nên ăn 1-2 múi. Nếu lỡ ăn nhiều, cần phối hợp thêm thực phẩm thanh nhiệt để quân bình âm dương.

Thứ ba, kết hợp món giải nhiệt đi kèm. Sau ăn mít nên dùng kèm nước trà giải nhiệt như râu ngô, bông mã đề, nước đậu đen rang, rau má, canh bí xanh… Nguyên tắc này dựa trên quy luật “ôn thì kèm lương”, dương thì cần âm điều hòa” - dùng thực phẩm có tính mát nhẹ để trung hòa mức nhiệt của mít.

Những ai không nên ăn mít?

Mít rất giàu dưỡng chất nhưng liệu có phải ai cũng có thể ăn được? Theo các chuyên gia sức khỏe có những trường hợp không nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn vì sẽ gây ra những tác dụng ngược. Vậy những ai không nên ăn mít?

Người bị gan nhiễm mỡ: Mít là loại quả chứa nhiều đường và không tốt cho gan, vì thế lời khuyên cho những người bị gan nhiễm mỡ là nên hạn chế tối đa việc ăn mít để tránh gặp phải những tình huống không mong muốn.

Người bị bệnh tiểu đường: Người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyến cáo cần phải ăn uống theo một chế độ kiêng chất đường. Trong khi đó, mít có chứa nhiều đường fructose và đường glucose, cơ thể rất dễ hấp thu, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng.

Người bị suy thận mạn: Bệnh nhân suy thận mạn nên tránh các loại thức ăn giàu kali như mít. Bởi khi bị suy thận, kali bị ứ đọng lại dẫn đến tăng kali máu, nghiêm trọng hơn khi ăn quá nhiều sẽ có nhiều nguy cơ dẫn đến ngừng tim mà không có dấu hiệu nào báo trước.

Người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu: Người có sức khỏe yếu, thể trạng không ổn định khi ăn nhiều mít rất dễ bị đầy bụng, khó chịu, nhất là tim phải làm việc nhiều, dẫn đến nguy cơ làm huyết áp tăng cao.

