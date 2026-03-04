Chẳng ai có thể chối từ sức hấp dẫn của những viên mọc giòn sần sật, thơm nồng nàn, thả mình trong làn nước dùng trong vắt. Điểm nhấn làm nên linh hồn của bát bún chính là chút vị chua thanh, dịu nhẹ của bỗng rượu, khẽ khàng len lỏi và đánh thức mọi giác quan ngay từ thìa nước dùng đầu tiên.

- Giò sống : 0,3kg -0,5kg

- Nấm hương: 10 cái

- Mọc nhĩ: 3 cái

- Hành khô: 5 củ

- Hành lá: 200g

- Rau mùi: 50g

- Giá đỗ: 200g

- Dọc mùng: 5 -7 khúc dài

- Cà chua: 7 quả

- Bỗng rượu: 100ml

- Gia vị: bột canh, hạt tiêu, hạt nêm, nước mắm, mì chính

- Rau thơm ăn kèm: rau thơm, xà lách… tùy thích

Cách làm:

- Xương lợn rửa sạch, trụng sơ với nước sôi khoảng 2 phút . Sau đó, rửa lại với nước để loại bỏ bọt đen.

- Cho xương lợn vào nồi. Thêm khoảng 3,5-4 lít nước, hành khô, bột canh vào ninh lửa nhỏ, thỉnh thoảng hớt bọt để nước xương được trong hơn. Ninh khoảng gần 2 tiếng là xương chín mềm. Sau đó, vớt xương ra đĩa.

- Nấm hương, mọc nhĩ ngâm nở rồi năm nhỏ trộn với giò sống. Thêm vào đó, 1 chút hạt tiêu, nước mắm, mì chính để mọc ăn đậm đà hơn. Cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút cho mọc chắc lại để dễ viên hơn.

- Dọc mùng tước vỏ, cắt khúc, thái dọc sau đó cho muối vào bóp vài lần rồi xả lại với nước sạch. Cho nước vào 1 nồi nhỏ, thêm nhúm muối rồi đun sôi. Sau đó, cho dọc mùng vào trụng rồi vớt ra xả dưới vòi nước cho dọc mùng ăn giòn hơn.

- Cà chua 1 nửa thái lựu, 1 nửa thái múi cau.

- Phi thơm hành khô với chút dầu ăn rồi cho các chua thái lựu vào, xào chín mềm để tạo màu cho nồi nước dùng. Sau đó cho cà chua thái múi cau vào xào thêm khoảng 1-2 phút thì đổ nước ninh xương vào. Đun sôi trở lại rồi thêm dấm bỗng, hạt nêm, nước mắm sao cho vừa khẩu vị gia đình. Thả mọc vào đun đến khi mọc nổi lên là chín.

- Bún trụng qua nước sôi. Cho bún vào bát. Xếp mọc, sườn, dọc mùng, hành, giá vào rồi chan nước dùng vào bát rồi ăn thôi.

Nguồn: FB Vu Nga Linh