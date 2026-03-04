Nữ sinh lớp 8 Nguyễn Hương Nhi rời Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn từ ngày 19/2; gia đình đã trình báo Công an TP Hà Nội, khẩn thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ VietNamNet, gia đình đang khẩn thiết tìm kiếm cháu Nguyễn Hương Nhi (SN 2012), học sinh lớp 8, sau khi cháu rời Nghệ An ra Hà Nội và mất liên lạc từ ngày 19.2. Vụ việc đã được trình báo tới Công an TP Hà Nội để phối hợp xác minh, tìm kiếm.

Ngày 3.3, trên trang Facebook của Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin tiếp nhận trình báo của gia đình cháu Nguyễn Hương Nhi (trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) về việc cháu rời khỏi nhà từ chiều 19.2 đến nay chưa trở về, gia đình không thể liên lạc được.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm rời đi, cháu Nhi mặc áo khoác màu xanh nhạt, quần đen, mang theo ba lô. Trước đó, cháu cùng mẹ và em về quê ngoại tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An ăn Tết Nguyên đán. Gia đình cho biết trong thời gian ở quê, giữa các thành viên không xảy ra mâu thuẫn.

Nữ sinh Nguyễn Hương Nhi

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 3.3.2026, trao đổi với phóng viên, chị Hoa Thị Hiền (SN 1990, mẹ ruột cháu Nhi) cho biết, chiều 19.2, cháu Nhi bất ngờ rời Nghệ An ra Hà Nội. Gia đình đã trình báo cơ quan công an tại Nghệ An nhưng chưa có thông tin. Sau đó, vụ việc tiếp tục được báo tới Công an TP Hà Nội để phối hợp tìm kiếm.

Theo gia đình, bố cháu Nhi quê ở Hà Nội, mẹ quê Nghệ An. Hiện cháu là học sinh lớp 8 tại một trường học trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Từ khi cháu Nhi mất liên lạc, gia đình rất lo lắng, mong sớm có thông tin về cháu. Người dân nếu biết hoặc nhìn thấy cháu Nguyễn Hương Nhi ở đâu, đề nghị liên hệ với gia đình qua số điện thoại 098.854.2571 để hỗ trợ tìm kiếm.

