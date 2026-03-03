Trải qua các lứa trẻ, U13, U15 rồi chuyên nghiệp, Hồng Phúc đã có một bộ sưu tập đồ sộ với rất nhiều huy chương tại các giải trong nước. Hiện anh đã sở hữu hai danh hiệu quan trọng là chức vô địch đồng đội nam quốc gia các năm 2024 và 2025.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vận động viên Hồng Phúc là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của cầu lông TP.HCM. Từ khi học lớp 5, anh đã được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu.

Bên cạnh đó, Hồng Phúc còn xuất sắc giành huy chương đồng đôi nam Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Nhưng đỉnh cao của tay vợt chỉ vừa mới đến vào cuối năm 2025. Khi đó, Hồng Phúc tham dự Giải YONEX Sunrise Bangladesh International Challenge 2025 và giành huy chương đồng đôi nam cùng Bùi Thành Đạt.

Theo chia sẻ của người nhà, sáng mùng 6 Tết, Hồng Phúc có biểu hiện sốt cao. Có thời điểm nhiệt độ cơ thể lên hơn 40 độ C và không có dấu hiệu giảm. Vì vậy anh được đưa vào Bệnh viện 115 để điều trị.

Trong khoảng 2 ngày đầu, tay vợt này vẫn còn tỉnh táo dù ăn uống khó khăn. Nhưng đến khoảng ngày thứ 3, các dấu hiệu trở nặng và các bác sĩ phải dùng các biện pháp mạnh can thiệp. Dù vậy tình hình của Hồng Phúc không khả quan. Anh trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm 1-3, khi chỉ mới 23 tuổi.

Nguyễn Đức Hồng Phúc đột ngột qua đời ở tuổi 23

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau sự ra đi đột ngột của Hồng Phúc, nhiều nguồn thông tin bắt đầu đồn đoán về "căn bệnh lạ" của chàng trai này. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc các bác sĩ tại Bệnh viện 115 và Chợ Rẫy không tìm ra được nguyên nhân dù đã làm đủ mọi xét nghiệm.

Điều này cũng khiến gia đình Hồng Phúc đau đớn. Nhưng không chỉ muốn biết chính xác lý do khiến anh ra đi, gia đình anh còn muốn một điều đặc biệt.

"Các bác sĩ nghi ngờ Phúc mắc phải một loại vi rút nhưng chưa thể kết luận. Tôi chỉ mong họ tìm ra đúng bệnh, để từ đó tìm ra được phương pháp điều trị và sau này còn cứu sống được những người khác, không còn ai phải chịu đựng nỗi đau như con tôi phải chịu" - mẹ Phúc chia sẻ trong nước mắt.

Người cha, ông Nguyễn Đức Tuấn, cũng đau đớn nói: "Tôi có 2 con trai đều chơi cầu lông, nhưng Phúc đam mê hơn hẳn anh nó. Vì vậy chúng tôi luôn hỗ trợ hết mình. Ngoài làm vận động viên, Phúc còn đi dạy cầu lông.

Thấy con trưởng thành, vừa có công ăn việc làm vừa có thành tích, bậc làm cha mẹ như tôi tự hào lắm. Nào ngờ con ra đi sớm như vậy…".

Theo dự định, Hồng Phúc chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc dự giải. Sau đó tay vợt tạm xa gia đình để tập huấn dài hạn nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2026 diễn ra cuối năm tại TP.HCM. Sự ra đi của Hồng Phúc là nỗi đau quá lớn với gia đình, để lại tiếc thương cho cộng đồng cầu lông Việt Nam.