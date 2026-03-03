Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng

Tin tức giải trí 03/03/2026 14:28

Ngày 1/3, làng cầu lông Việt Nam bàng hoàng trước thông tin vận động viên Nguyễn Đức Hồng Phúc đột ngột qua đời khi chỉ mới 23 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vận động viên Hồng Phúc là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của cầu lông TP.HCM. Từ khi học lớp 5, anh đã được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu.

Trải qua các lứa trẻ, U13, U15 rồi chuyên nghiệp, Hồng Phúc đã có một bộ sưu tập đồ sộ với rất nhiều huy chương tại các giải trong nước. Hiện anh đã sở hữu hai danh hiệu quan trọng là chức vô địch đồng đội nam quốc gia các năm 2024 và 2025.

Bên cạnh đó, Hồng Phúc còn xuất sắc giành huy chương đồng đôi nam Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025.  Nhưng đỉnh cao của tay vợt chỉ vừa mới đến vào cuối năm 2025. Khi đó, Hồng Phúc tham dự Giải YONEX Sunrise Bangladesh International Challenge 2025 và giành huy chương đồng đôi nam cùng Bùi Thành Đạt. 

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, nỗi đau đã giáng xuống gia đình Hồng Phúc ngay những ngày đầu năm.

Theo chia sẻ của người nhà, sáng mùng 6 Tết, Hồng Phúc có biểu hiện sốt cao. Có thời điểm nhiệt độ cơ thể lên hơn 40 độ C và không có dấu hiệu giảm. Vì vậy anh được đưa vào Bệnh viện 115 để điều trị.

Trong khoảng 2 ngày đầu, tay vợt này vẫn còn tỉnh táo dù ăn uống khó khăn. Nhưng đến khoảng ngày thứ 3, các dấu hiệu trở nặng và các bác sĩ phải dùng các biện pháp mạnh can thiệp.  Dù vậy tình hình của Hồng Phúc không khả quan. Anh trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm 1-3, khi chỉ mới 23 tuổi.

Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng - Ảnh 1
Nguyễn Đức Hồng Phúc đột ngột qua đời ở tuổi 23

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau sự ra đi đột ngột của Hồng Phúc, nhiều nguồn thông tin bắt đầu đồn đoán về "căn bệnh lạ" của chàng trai này. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc các bác sĩ tại Bệnh viện 115 và Chợ Rẫy không tìm ra được nguyên nhân dù đã làm đủ mọi xét nghiệm.

Điều này cũng khiến gia đình Hồng Phúc đau đớn. Nhưng không chỉ muốn biết chính xác lý do khiến anh ra đi, gia đình anh còn muốn một điều đặc biệt.

"Các bác sĩ nghi ngờ Phúc mắc phải một loại vi rút nhưng chưa thể kết luận.  Tôi chỉ mong họ tìm ra đúng bệnh, để từ đó tìm ra được phương pháp điều trị và sau này còn cứu sống được những người khác, không còn ai phải chịu đựng nỗi đau như con tôi phải chịu" - mẹ Phúc chia sẻ trong nước mắt.

Người cha, ông Nguyễn Đức Tuấn, cũng đau đớn nói: "Tôi có 2 con trai đều chơi cầu lông, nhưng Phúc đam mê hơn hẳn anh nó. Vì vậy chúng tôi luôn hỗ trợ hết mình. Ngoài làm vận động viên, Phúc còn đi dạy cầu lông. 

Thấy con trưởng thành, vừa có công ăn việc làm vừa có thành tích, bậc làm cha mẹ như tôi tự hào lắm. Nào ngờ con ra đi sớm như vậy…".

Theo dự định, Hồng Phúc chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc dự giải. Sau đó tay vợt tạm xa gia đình để tập huấn dài hạn nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2026 diễn ra cuối năm tại TP.HCM. Sự ra đi của Hồng Phúc là nỗi đau quá lớn với gia đình, để lại tiếc thương cho cộng đồng cầu lông Việt Nam.

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

AFC ra án phạt với VFF và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau các vi phạm tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.

Xem thêm
Từ khóa:   vận động viên cầu lông tin moi qua đời

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 19 phút trước
Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Đời sống 33 phút trước
NÓNG: Con gái Lê Giang - Lê Lộc tuyên bố đang mang thai con đầu lòng

NÓNG: Con gái Lê Giang - Lê Lộc tuyên bố đang mang thai con đầu lòng

Hậu trường 40 phút trước
Mẹ chồng đòi "mượn tạm" vàng cưới, nàng dâu gật đầu đồng ý kèm một điều kiện khiến bà "đứng hình

Mẹ chồng đòi "mượn tạm" vàng cưới, nàng dâu gật đầu đồng ý kèm một điều kiện khiến bà "đứng hình

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Không phải tình yêu thương, lý do chồng keo kiệt mua cả chục con gấu bông khiến tôi sởn da gà khi lén kiểm tra

Không phải tình yêu thương, lý do chồng keo kiệt mua cả chục con gấu bông khiến tôi sởn da gà khi lén kiểm tra

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

“Bé” Xuân Nghi được cầu hôn: Từ thiên thần nhí đến cô dâu tuổi 32

“Bé” Xuân Nghi được cầu hôn: Từ thiên thần nhí đến cô dâu tuổi 32

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Lý Nhã Kỳ, Hoàng Oanh úp mở có người mới dịp cận Tết

Lý Nhã Kỳ, Hoàng Oanh úp mở có người mới dịp cận Tết

Thu Trang trải lòng trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thu Trang trải lòng trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Midu trang hoàng nhà cửa, khoe nội thất khang trang dịp cận Tết

Midu trang hoàng nhà cửa, khoe nội thất khang trang dịp cận Tết

Thương hiệu nước hoa Saras cùng Miss Charm quốc tế Anna Blanco và các Hoa hậu mang Tết ấm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Thương hiệu nước hoa Saras cùng Miss Charm quốc tế Anna Blanco và các Hoa hậu mang Tết ấm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt