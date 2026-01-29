Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An

Tối 28/1, cầu thủ Đình Bắc phải cáo lỗi, không thể chụp ảnh chung với từng người hâm mộ vì quá đông người kéo đến bữa tiệc gia đình anh tổ chức

Ngày 28/1, bữa tiệc chia vui với bà con hàng xóm, người hâm mộ của gia đình cầu thủ Đình Bắc trở thành một trong những sự kiện gây chú ý nhất mạng xã hội. Hàng nghìn người hâm mộ, người dân địa phương và lân cận đã đổ về khu vực nhà nam tiền đạo ở xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An để tham dự bữa tiệc bắt đầu vào 16h30 cùng ngày.

Anh Nguyễn Văn Yên - đại diện đơn vị nấu cỗ cho sự kiện - cho Tri Thức - Znews biết gia đình Đình Bắc đặt tổng cộng 180 mâm cỗ, đủ phục vụ khoảng 1.800 khách. Tuy nhiên, bữa tiệc nhanh chóng trở nên "vỡ trận" vì lượng người kéo về ngày một đông, kín đặc không gian dựng rạp.

Một trang tin tại địa phương chia sẻ hình ảnh tại sự kiện, cho biết dù sau đó số cỗ bàn được bổ sung vẫn không đủ cho khoảng 2.000 người có mặt.

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An - Ảnh 1Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An - Ảnh 2
Bên cạnh đó, tất cả người hâm mộ đến nơi đều mong có cơ hội giao lưu, chụp hình với chân sút sinh năm 2004 nên tạo ra cảnh tượng Đình Bắc bị vây kín giữa biển người trên sân khấu.

Theo một video do người hâm mộ ghi lại, vì bất lực, anh phải lên tiếng cáo lỗi trước sự phấn khích của quan khách.

"Mọi người ơi thông cảm cho em, em không thể chụp hết với từng này người được. Mọi người có chen lấn thì em cũng sẽ không thể chụp hết từng này người được nên là thông cảm cho em", anh nói.

Ông Nguyễn Đình Ấp - bố Đình Bắc - cũng phải lên tiếng hỗ trợ con trai, hy vọng mọi người giữ trật tự để con có thể đi từng bàn cảm ơn. Ông nửa đùa nửa thật rằng nếu mọi người vẫn tiếp tục chen lấn, ông sẽ đưa Đình Bắc về nhà ngủ.

"Mọi người thông cảm, để từng nhóm một cho cháu dễ di chuyển", ông nói. Đến khoảng 19h, khi tiệc tàn và dòng người giãn bớt, gia đình Đình Bắc cũng trở về nhà nghỉ ngơi.

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An - Ảnh 3
Đình Bắc 

Trước đó, theo ông Ấp, bữa tiệc chiều 28/1 là dịp để gia đình tri ân, cảm ơn sự cổ vũ, ủng hộ của người hâm mộ dành cho cầu thủ Đình Bắc trong thời gian qua. Mỗi mâm cỗ trong sự kiện gồm 12 món, chủ yếu là các món ăn quen thuộc và đặc sản địa phương như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, mực hấp, bò sốt tiêu, xôi đậu, bánh mướt…

Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ vụt sáng sau SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Anh thể hiện phong độ ấn tượng, góp công vào nhiều chiến thắng của các "chiến binh sao vàng", đặc biệt là thành tích hạng 3 tại U23 châu Á 2026. Cầu thủ sinh năm 2004 hiện nhận được sự yêu mến rộng rãi từ người hâm mộ khi lượt theo dõi trang cá nhân tăng gấp nhiều lần. Từ 26/1, hàng nghìn cổ động viên thận chí kéo về quê nhà anh để có cơ hội xin chụp hình, chữ ký.

