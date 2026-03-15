Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 15/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng trong tuần mới (16/3 đến 22/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), Chính Ấn nâng đỡ tốt cho khía cạnh công việc, tương trợ cho tuổi Tuất đang theo đuổi con đường sự nghiệp. Nói chung nhiều người có thể gặt hái thành công như ý trong thời gian này.  

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Lúc này có thể bản mệnh sẽ được truyền cảm hứng để thực hiện một chuyến du lịch ngắn. Nếu tình hình không cho phép, bạn vẫn có thể tham khảo những địa điểm lý tưởng mới và lên kế hoạch trước cho chuyến đi tiếp theo của mình.  

Hỏa - Thổ tương sinh mang lại thông tin tích cực về tiền bạc, đó có thể là về một khoản đầu tư hoặc doanh thu của bản mệnh đang có dấu hiệu tăng. Thậm chí nhiều người tìm được niềm vui khi vừa kiếm tiền vừa theo đuổi đam mê của mình.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý làm việc suôn sẻ. Các nhiệm vụ diễn ra nhẹ nhàng, bạn cũng không gặp phải áp lực về doanh số. Tuy nhiên bản mệnh cũng nên chú ý tiết chế lời ăn tiếng nói trong hôm nay kẻo thị phi tới bất ngờ. 

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình hình tài chính trong ngày cũng tương đối ổn định, thời gian này nếu không phải chi tiêu nhiều thì bạn nên có những khoản tiết kiệm. Tết đang đến rất gần, mua sắm trang hoàng nhà cửa cũng nên tiết chế vừa phải, chớ nên lãng phí.

 

Ở phương diện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này với gia đình, bạn đời cũng hết sức hài hòa. Bạn vốn là người biết đối nhân xử thế, cứ xử khéo léo hợp lòng người nên ít khi gây ra mâu thuẫn với người khác. 

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), Hỏa sinh Thổ báo hiệu đầy ắp niềm vui đối với người tuổi Sửu. Con giáp này hạnh phúc khi được sống trong một gia đình êm ấm, các thành viên đều dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người còn độc thân có thể nhận được tin nhắn quan tâm, chúc mừng đến từ một người nào đó. Nếu đó là người bạn cũng có tình cảm thì còn đợi gì mà không nhanh chóng "bật đèn xanh" cho đối phương, để cuộc sống sang trang.

Thiên Ấn cũng báo hiệu những dấu hiệu tốt lành trên phương diện công việc. Bạn sẽ thực hiện được những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Bạn thậm chí còn có thể gây ấn tượng với người có chức quyền.

 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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