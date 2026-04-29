Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Đời sống 29/04/2026 17:16

Mới đây, Sở Y tế TPHCM ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân khác sai phạm ở lĩnh vực y tế. Trong đó, có những trường hợp bị xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhân viên tư vấn thẩm mỹ tên Nguyễn Trần Thiên T. bị xử phạt 103 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 23 triệu đồng. Người này bị phát hiện hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề, tại tầng trệt căn hộ địa chỉ số 138/17 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng về một trường hợp thực hiện dịch vụ thẩm mỹ không phép, gây biến chứng sau can thiệp.

Theo phản ánh, một phụ nữ đã được giới thiệu đến căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán để tiêm chất làm đầy (filler). Sau khi thực hiện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng, tê cứng vùng mặt nhưng không thể liên hệ với người thực hiện để xử lý.

Nhận thông tin, Sở Y tế đã cử đoàn kiểm tra phối hợp với chính quyền địa phương và công an tiến hành làm việc tại địa chỉ nêu trên. Cơ quan chức năng phát hiện đây không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép.

Qua xác minh, người thực hiện dịch vụ thẩm mỹ đã thừa nhận thực hiện tiêm filler cho khách hàng với giá 27 triệu đồng, và đây không phải lần đầu.

Địa điểm kinh doanh Linh Anh - Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region (536 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Lợi) bị xử phạt 140 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 12 tháng, vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và quảng cáo trái quy định.

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng - Ảnh 1
Bên trong tụ điểm thẩm mỹ không giấy phép - Ảnh: VietNamNet

Cũng với hành vi sai phạm tương tự Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region, địa điểm kinh doanh số 2 - Công ty TNHH Nha khoa Masteri (số 23 đường Thống Nhất,  khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa) bị xử phạt 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở thời hạn 18 tháng.

 

Ngoài ra, có nhiều cơ sở bị xử phạt hàng chục triệu đồng, như: Công ty TNHH Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Việt Úc (182 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Đông Thạnh) bị xử phạt 62 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thời hạn 3 tháng;

Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Thảo Xinh - Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ (55 đường số 12, KDC City Land, phường Gò Vấp) bị phạt 36 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thời hạn 1 tháng;

 

Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Nha khoa Athena - Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt bị xử phạt 36 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với địa điểm kinh doanh số 4 của Công ty Cổ phần Y tế Chấn Văn - Phòng khám Nhi Đồng 315 (37 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè).

Cơ sở trên bị xác định hai vi phạm. Thứ nhất, ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Thứ hai, người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Với các hành vi trên, địa điểm kinh doanh số 4 của Công ty Cổ phần Y tế Chấn Văn - Phòng khám Nhi Đồng 315 bị xử phạt 8 triệu đồng.

Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhi 9 tuổi bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do điện thoại phát nổ trong lúc đang sử dụng.

