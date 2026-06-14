Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Dinh dưỡng 14/06/2026 05:00

Tía tô không phải là thần dược nhưng với hương thơm đặc trưng và tính ấm dịu, loại lá dân dã này vẫn là lựa chọn quen thuộc hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Lá tía tô tác dụng gì đối với sức khỏe?

Cây tía tô có lá màu xanh đậm và gân màu đỏ tía. Nhiều bằng chứng đã cho thấy cây tía tô dường như có khả năng chữa bệnh trong điều trị ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp, hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim. các đặc tính bảo vệ tim mạch, bảo vệ thần kinh và chống trầm cảm.

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng bệnh ung thư: Một lượng lớn luteolin, axit rosmarinic và triterpene trong lá tía tô đã được chứng minh có khả năng chống lại các tế bào ung thư đang tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Chữa bệnh về da: Uống nước lá tía tô có thể cải thiện tình trạng mẩn ngứa, mề đay trên da. Việc dùng loại nước này hàng ngày đặc biệt hiệu quả với việc đẩy lùi các triệu chứng buồn bực, ngứa ngáy ở người bị nổi mề đay.

Làm đẹp da: Hoạt chất Priseril ở lá tía tô có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ tế bào chết trên da tương đối hiệu quả. Xét trên phương diện này thì lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, thành phần vitamin E trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng.

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Nước từ lá tía tô có nhiều protein thực vật, khoáng chất, chất xơ và vitamin nên sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa của dạ dày từ đó giảm nguy cơ bị thừa cân và béo phì.

Những trường hợp cần lưu ý khi sử dụng tía tô

Dù tía tô có rất nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, nhưng nếu sử dụng không đúng lại có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn.

Dưới đây là những trường hợp cần lưu ý khi sử dụng lá tía tô:

Người thuộc thể chất âm hư hỏa vượng không được dùng lá tía tô

Người thuộc thể chất âm hư hỏa vượng thường có biểu hiện nóng trong, gò má đỏ, lòng bàn tay bàn chân nóng, miệng khô, tiểu tiện ít, nước tiểu đỏ, táo bón…. Đây là tình trạng do âm hư, tân dịch thiếu hụt, dương hỏa vọng động gây nên. Tía tô với tính ấm, vị cay sẽ làm tính hỏa càng vượng hơn, gây thiêu đốt tân dịch, dễ làm trầm trọng hơn các vấn đề khô khát, táo bón.

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo y học hiện đại, những người có thể trạng âm hư hỏa vượng thường tương ứng với các trường hợp hệ thần kinh giao cảm đang hưng phấn quá mức, lá tía tô có thể làm tăng cường trao đổi chất, kích thích tuần hòa từ đó làm tăng nhịp tim và cảm giác bồn chồn.

Người có cơ địa dị ứng

Tía tô là loại thảo dược thuộc họ Hoa môi. Một số người có cơ địa dị ứng với các loại rau gia vị họ Hoa môi như húng quế, bạc hà, kinh giới, hương thảo… có thể có nguy cơ dị ứng chéo với tía tô, sinh ra các triệu chứng như nổi mề đay, sưng niêm mạc, khó thở… Một số tài liệu thậm chí đã ghi nhận các trường hợp viêm da tiếp xúc hoặc sốc phản vệ với tía tô. Vì vậy người có cơ địa dị ứng với họ Hoa môi cần hết sức lưu ý khi ăn lá tía tô.

"Bí mật" từ loại rau gia vị có mùi khó lẫn: Giải độc, lọc máu và ngừa bệnh vặt cho cả gia đình

"Bí mật" từ loại rau gia vị có mùi khó lẫn: Giải độc, lọc máu và ngừa bệnh vặt cho cả gia đình

Cây mùi tàu hay được gọi với tên khác là cây ngò gai. Đây chính là loại rau thơm rất quen thuộc giúp làm tăng hương vị cho nhiều món ăn. Ngoài ra, mùi tàu còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh và đem lại nhiều công dụng cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   lá tía tô công dụng lá tía tô dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Dinh dưỡng 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/6/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/6/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/6/2026), 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Cuối ngày hôm nay (14/6/2026), 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cắn răng kết hôn với gã chồng U50 giàu có, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Cắn răng kết hôn với gã chồng U50 giàu có, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánh

Qua đêm nay, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánh

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Dinh dưỡng 9 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/6/2026, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/6/2026, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Chủ Nhật 14/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Chủ Nhật 14/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi tuần mới (từ 15 đến 21/6/2026), 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê

Tử vi tuần mới (từ 15 đến 21/6/2026), 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê

Giá vàng hôm nay, ngày 13/6/2026: Tiếp tục đi lên, SJC tăng thẳng lên 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/6/2026: Tiếp tục đi lên, SJC tăng thẳng lên 147 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Măng cụt rất tốt, nhưng ăn vào thời điểm này thì lợi bất cập hại!

Măng cụt rất tốt, nhưng ăn vào thời điểm này thì lợi bất cập hại!

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Kiến tạo dưỡng chất lành từ nền tảng đậu nành gần 3 thập kỷ

Kiến tạo dưỡng chất lành từ nền tảng đậu nành gần 3 thập kỷ

Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu "quyền năng" sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu "quyền năng" sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng "chấn động" này!

Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng "chấn động" này!