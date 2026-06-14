Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Cây tía tô có lá màu xanh đậm và gân màu đỏ tía. Nhiều bằng chứng đã cho thấy cây tía tô dường như có khả năng chữa bệnh trong điều trị ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp, hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim. các đặc tính bảo vệ tim mạch, bảo vệ thần kinh và chống trầm cảm.

Chữa bệnh về da: Uống nước lá tía tô có thể cải thiện tình trạng mẩn ngứa, mề đay trên da. Việc dùng loại nước này hàng ngày đặc biệt hiệu quả với việc đẩy lùi các triệu chứng buồn bực, ngứa ngáy ở người bị nổi mề đay.

Phòng bệnh ung thư: Một lượng lớn luteolin, axit rosmarinic và triterpene trong lá tía tô đã được chứng minh có khả năng chống lại các tế bào ung thư đang tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Làm đẹp da: Hoạt chất Priseril ở lá tía tô có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ tế bào chết trên da tương đối hiệu quả. Xét trên phương diện này thì lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, thành phần vitamin E trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Nước từ lá tía tô có nhiều protein thực vật, khoáng chất, chất xơ và vitamin nên sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa của dạ dày từ đó giảm nguy cơ bị thừa cân và béo phì.

Những trường hợp cần lưu ý khi sử dụng tía tô

Dù tía tô có rất nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, nhưng nếu sử dụng không đúng lại có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn.

Dưới đây là những trường hợp cần lưu ý khi sử dụng lá tía tô:

Người thuộc thể chất âm hư hỏa vượng không được dùng lá tía tô

Người thuộc thể chất âm hư hỏa vượng thường có biểu hiện nóng trong, gò má đỏ, lòng bàn tay bàn chân nóng, miệng khô, tiểu tiện ít, nước tiểu đỏ, táo bón…. Đây là tình trạng do âm hư, tân dịch thiếu hụt, dương hỏa vọng động gây nên. Tía tô với tính ấm, vị cay sẽ làm tính hỏa càng vượng hơn, gây thiêu đốt tân dịch, dễ làm trầm trọng hơn các vấn đề khô khát, táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Theo y học hiện đại, những người có thể trạng âm hư hỏa vượng thường tương ứng với các trường hợp hệ thần kinh giao cảm đang hưng phấn quá mức, lá tía tô có thể làm tăng cường trao đổi chất, kích thích tuần hòa từ đó làm tăng nhịp tim và cảm giác bồn chồn.

Người có cơ địa dị ứng

Tía tô là loại thảo dược thuộc họ Hoa môi. Một số người có cơ địa dị ứng với các loại rau gia vị họ Hoa môi như húng quế, bạc hà, kinh giới, hương thảo… có thể có nguy cơ dị ứng chéo với tía tô, sinh ra các triệu chứng như nổi mề đay, sưng niêm mạc, khó thở… Một số tài liệu thậm chí đã ghi nhận các trường hợp viêm da tiếp xúc hoặc sốc phản vệ với tía tô. Vì vậy người có cơ địa dị ứng với họ Hoa môi cần hết sức lưu ý khi ăn lá tía tô.