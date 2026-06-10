'Bí mật' từ loại rau gia vị có mùi khó lẫn: Giải độc, lọc máu và ngừa bệnh vặt cho cả gia đình

Dinh dưỡng 10/06/2026 05:00

Cây mùi tàu hay được gọi với tên khác là cây ngò gai. Đây chính là loại rau thơm rất quen thuộc giúp làm tăng hương vị cho nhiều món ăn. Ngoài ra, mùi tàu còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh và đem lại nhiều công dụng cho sức khỏe.

Rau mùi tàu có nguồn gốc từ một số nước nhiệt đới tại châu Mỹ. Ở Việt Nam, loại cây này mọc hoang dại và phổ biến ở môi trường đất ẩm thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc. Ngoài ra, rau mùi tàu cũng được trồng nhiều trong vườn của các gia đình để làm gia vị.

'Bí mật' từ loại rau gia vị có mùi khó lẫn: Giải độc, lọc máu và ngừa bệnh vặt cho cả gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau mùi tàu 

Một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Rau mùi tàu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại stress oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại. Nếu không được kiểm soát, các gốc tự do này có thể làm tổn thương tế bào và góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong rau mùi tàu giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương này, thúc đẩy sức khỏe tổng thể và tuổi thọ.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và giảm khó chịu: Từ nhiều thế kỷ nay, rau mùi tàu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ của nó thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và làm giảm các triệu chứng khó chịu liên quan. Ngoài ra, rau mùi tàu còn có thể dịu chứng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng, góp phần mang lại trải nghiệm tiêu hóa dễ chịu hơn. Các hợp chất trong rau mùi tàu cũng có thể giúp điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột, góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể. 

'Bí mật' từ loại rau gia vị có mùi khó lẫn: Giải độc, lọc máu và ngừa bệnh vặt cho cả gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Rau mùi tàu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại stress oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại. Nếu không được kiểm soát, các gốc tự do này có thể làm tổn thương tế bào và góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong rau mùi tàu giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương này, thúc đẩy sức khỏe tổng thể và tuổi thọ.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và giảm khó chịu: Từ nhiều thế kỷ nay, rau mùi tàu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ của nó thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và làm giảm các triệu chứng khó chịu liên quan. Ngoài ra, rau mùi tàu còn có thể dịu chứng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng, góp phần mang lại trải nghiệm tiêu hóa dễ chịu hơn. Các hợp chất trong rau mùi tàu cũng có thể giúp điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột, góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể. 

'Bí mật' từ loại rau gia vị có mùi khó lẫn: Giải độc, lọc máu và ngừa bệnh vặt cho cả gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng lá mùi tàu

Có thể thấy, lá mùi tàu không chỉ là một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, mà còn là một vị thuốc tốt được dùng để điều trị rất nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, để tránh trường hợp xảy ra những tác dụng không mong muốn khi sử dụng, bạn cần phải lưu ý những điều sau: 

Phụ nữ đang mang thai, người bị bệnh gan, hen phế quản hoặc viêm phổi tắc nghẽn mạn tính nên hạn chế sử dụng rau mùi gai.

Người đau dạ dày không nên ăn lá tươi.

Những người đang bị hen phế quản hoặc viêm phổi tắc nghẽn mạn tính cũng hạn chế dùng rau mùi tàu.

Với những người có cơ địa da mỏng thì có thể gặp phải tình trạng kích ứng nếu dùng lá ngò gai trực tiếp trên da.

'Bí mật' từ loại rau gia vị có mùi khó lẫn: Giải độc, lọc máu và ngừa bệnh vặt cho cả gia đình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn cùng với thịt lợn bởi có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy bụng.

Không nên ăn kèm với nội tạng của động vật bởi khi kết hợp thực phẩm này với ngò ngai có thể sinh ra ion đồng và sắt, làm giảm đi dưỡng chất có trong thức ăn, đồng thời nguy hiểm hơn có thẻ gây ra ngộ độc.

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Từ khóa:   rau mùi tàu ngò gai dinh dưỡng

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