Từ xa xưa, đậu đỏ đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị nhiều bệnh. Ngày nay, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh những lợi ích tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe .

Protein: Đậu đỏ là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, giúp xây dựng và sửa chữa các tế bào.

Với hương vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỏ đã trở thành một trong những loại thực phẩm phổ biến và được yêu thích. Đậu đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, bao gồm:

Chất xơ: Hàm lượng chất xơ cao trong đậu đỏ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol.

Vitamin và khoáng chất: Đậu đỏ chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin E, sắt, kali, magie... giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Các hợp chất thực vật: Đậu đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu đỏ đối với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm giúp kiểm soát cân nặng thì đậu đỏ chính là câu trả lời. Hàm lượng chất xơ dồi dào và protein thực vật trong đậu đỏ giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả.

Kiểm soát đường huyết, phòng ngừa tiểu đường

Đậu đỏ có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Chất xơ hòa tan trong loại hạt này làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate vào máu, giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Đây là thực phẩm tuyệt vời cho người bệnh tiểu đường tuýp 2.

Tốt cho hệ tim mạch

Kali và magnesium có trong đậu đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và thư giãn mạch máu. Ngoài ra, chất xơ cũng giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu đỏ hoạt động như một chất prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Ăn đậu đỏ thường xuyên giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ viêm ruột thừa.

Giải độc cơ thể và bảo vệ gan

Trong y học cổ truyền, đậu đỏ nổi tiếng với tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc. Khoáng chất Molypden có trong loại hạt này là một enzyme cấu thành giúp giải độc gan cực kỳ hiệu quả, loại bỏ các gốc tự do gây hại.

Chống lão hóa và làm đẹp da

Đậu đỏ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa (đặc biệt là flavonoid). Các chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hóa da. Bột đậu đỏ cũng là nguyên liệu tẩy tế bào chết và làm sáng da tự nhiên được phái đẹp rất ưa chuộng.

Ảnh minh họa: Internet

Một số món ăn dễ nấu lại bổ dưỡng từ đậu đỏ

Chè đậu đỏ có vị ngọt thanh từ đường phèn, vị béo của nước cốt dừa hòa lẫn với vị bùi ngọt của đậu đỏ. Bạn có thể thưởng thức chè đậu đỏ ở dạng nóng hoặc lạnh (kèm theo vài viên đá) đều được. Đây là món chè giúp bạn giải nhiệt rất tốt vào những ngày trời nắng nóng.

Cháo đậu đỏ với nguyên liệu khác như cốt dừa, thịt bằm hoặc tôm tươi. Cháo không quá đặc và cũng không quá lỏng, vị ngọt bùi từ hạt đậu đỏ kèm với chút vị ngọt dai của tôm tươi hoặc thịt bằm, rất dễ ăn.

Bánh bao nhân đậu đỏ trở thành món ăn sáng lý tưởng và tiện lợi dành cho các chị em công sở cũng như trẻ đi học. Vỏ bánh bao trắng tinh, mềm cùng với lớp nhân đậu đỏ mềm dẻo, vị ngọt bùi, rất dễ ăn.