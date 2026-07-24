Công dụng của quả xoài đối với sức khỏe 

Dinh dưỡng 24/07/2026 05:00

Không chỉ là loại trái cây đặc trưng với hương vị thơm ngon, những lợi ích của xoài mang lại cho sức khỏe con người cũng rất lớn.

Đối với mỗi người Việt, hẳn không ai không biết tới xoài. Đây không chỉ là cây cho bóng mát được trồng phổ biến ở các gia đình, khu dân cư, quả xoài còn được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt ngào và hương thơm quyến rũ. Không những thế, đây còn là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình.

Vốn có nguồn gốc ở Nam Á và Đông Nam Á, xoài thuộc họ Anacardiaceae với đa dạng các loại khác nhau.

Công dụng của quả xoài đối với sức khỏe  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về thành phần dinh dưỡng, theo các chuyên gia, trong mỗi 100g của quả xoài có khoảng 60 kcal, rất ít chất béo cũng như natri bão hòa hay cholesterol. Không những thế, chúng có thể cung cấp tới 1,6g chất xơ trong khẩu phần ăn khuyến nghị hàng ngày của con người.

Đây cũng là loại quả chứa rất nhiều các loại vitamin, chẳng hạn như: A, C và khoáng chất đa dạng: potassium, magiê, đồng. Bên cạnh đó, các chất như  quercetin, beta-carotene và astragalin trong xoài mang lại cho chúng khả năng chống oxy hóa rất mạnh, đồng thời khiến trung hòa các gốc tự do, nhờ vậy mà có thể ngăn ngừa lão hóa, ung thư hoặc tim mạch.

Công dụng của quả xoài đối với sức khỏe 

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa: Bên cạnh lợi ích về miễn dịch, xoài còn tốt cho tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ tự nhiên. Chất xơ giúp kích thích hoạt động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa. Thêm vào đó, enzyme amylase có trong xoài còn hỗ trợ phân giải carbohydrate, giúp tiêu hóa nhẹ nhàng hơn.

Tốt cho thị lực: Vitamin A trong xoài có thể hỗ trợ bảo vệ thị lực, giảm thiểu nguy cơ khô mắt và quáng gà. Tiêu thụ xoài đều đặn và hợp lý có thể giúp bổ sung lượng lớn vitamin A cho cơ thể. Lutein và zeaxanthin trong xoài cũng đóng vai trò lọc ánh sáng xanh, bảo vệ mắt khỏi tổn thương.

Công dụng của quả xoài đối với sức khỏe  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ làm đẹp da: Xoài cũng là lựa chọn tuyệt vời cho làn da nếu bạn muốn đẹp từ trong ra ngoài. Các chất dinh dưỡng như beta-carotene và vitamin C giúp kích thích collagen và bảo vệ da khỏi lão hóa. Chúng còn góp phần giảm mụn và làm mờ các vết thâm.

Tốt cho tim mạch: Về mặt tim mạch, xoài là nguồn cung khoáng chất cần thiết như kali và magiê. Các dưỡng chất này giúp điều hòa nhịp tim, trong khi chất xơ pectin giúp làm giảm mỡ máu. Sử dụng xoài một cách hợp lý sẽ hỗ trợ hệ tim mạch hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, xoài lại là loại trái cây có mật độ năng lượng thấp, nghĩa là bạn có thể ăn một lượng lớn mà không nạp quá nhiều calo. Hơn nữa, nhờ hàm lượng chất xơ cao, xoài giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và tránh ăn vặt không lành mạnh.

Tăng cường chức năng não bộ: Trong xoài có chứa vitamin B6, một thành phần thiết yếu cho hoạt động của hệ thần kinh. Vitamin B6 giúp tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, từ đó nâng cao tinh thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong xoài cũng giúp bảo vệ tế bào não khỏi thoái hóa và lão hóa sớm.

Công dụng của quả xoài đối với sức khỏe  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy xoài chứa các chất thực vật như mangiferin, quercetin và isoquercitrin giúp chống lại quá trình oxy hóa và kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Những hoạt chất này còn giúp bảo vệ DNA khỏi bị tổn thương do gốc tự do.

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