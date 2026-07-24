Đêm tân hôn với vị sếp giàu, cô dâu bàng hoàng khi chồng ném một thứ vào người rồi nói câu phũ phàng

Tâm sự 24/07/2026 04:38

Đêm tân hôn với vị sếp giàu, cô dâu bàng hoàng khi chồng ném một thứ vào người rồi nói câu phũ phàng

Tôi không biết mình sẽ sống thế nào trong những ngày tiếp theo. Tôi mới kết hôn được hai tuần. Người khác nhìn vào sẽ ngưỡng mộ và cho rằng tôi đang có một cuộc sống viên mãn. Thế nhưng đối với tôi, đây chẳng khác một nhà tù giam lỏng.

Chẳng giấu gì mọi người, tôi từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Gia đình tôi khó khăn, bố mẹ đều bị bệnh quanh năm, mỗi tháng tốn cả chục triệu tiền viện phí. Sau tôi còn 3 đứa em đang độ tuổi ăn học. Vì thế, tôi đã nhận lời làm người tình của một người đàn ông đã đáng tuổi cha chú.

 

 

Mặc dù lương tâm luôn cảm thấy cắn rứt nhưng vì tiền, vì gia đình, tôi vẫn phải tiếp tục mối quan hệ đó 3 năm. Thế rồi hôm ấy, tôi bị phát hiện. Chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị đánh ghen. Giữa đường đông người, tôi bị người ta xé áo và dọa nạt, nói sau này tôi đi đâu, chị ta cũng sẽ tìm đủ cách để phá bĩnh. Sau hôm ấy, tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ với người tình. Về quê, tôi xin một công việc ổn định và dự định sẽ như vậy an phận thủ thường.

Đêm tân hôn với vị sếp giàu, cô dâu bàng hoàng khi chồng ném một thứ vào người rồi nói câu phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng khi làm ở công ty này, tôi lại được sếp để ý. Anh giàu có, đẹp trai lại giỏi kiếm tiền, vì thế nên tôi cũng xiêu lòng và đồng ý làm người yêu của anh. Ngày cưới của chúng tôi, ai cũng xuýt xoa vì đám cưới to và đẹp. Còn tôi thì hãnh diện vì lấy được người chồng tuyệt vời.

Đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng tôi có điện thoại. Sau 5 phút, anh trở vào với khuôn mặt cau có. Chẳng nói chẳng rằng, chồng ném cho tôi chiếc điện thoại rồi bắt tôi đọc từng dòng tin nhắn trên màn hình.

Đó chính là cuộc hội thoại mà tôi và người tình đã gửi cho nhau trước đây. Thì ra người gọi cho chồng tôi là người phụ nữ kia. Đúng như những gì đã cảnh báo, chị ta đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm. Cả đêm hôm ấy vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí anh còn bắt tôi phải nằm dưới đất.

Điều khiến tôi không ngờ là chồng vẫn tỏ ra bình thường với mọi người. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, anh mới dày vò và bắt tôi đọc những dòng tin nhắn kia trong nước mắt. Tôi thấy hổ thẹn quá, mới cưới hai tuần mà đòi ly hôn thì không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Còn nếu tiếp tục như vậy tôi e rằng mình không thể chịu nổi. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Nghi mẹ chồng có điều khuất tất vì thường xuyên biến mất sau nhà, con dâu nhận cú sốc khi tìm hiểu

Nghi mẹ chồng có điều khuất tất vì thường xuyên biến mất sau nhà, con dâu nhận cú sốc khi tìm hiểu

Chúng tôi kết hôn chưa được bao lâu thì bố chồng tôi qua đời. Đến ngày mất, ông vẫn làm khổ vợ con và đòi uống rượu bằng được. Sau khi ông ra đi, tôi chủ động đón mẹ chồng lên sống. Dù sao thì bây giờ, bà chẳng còn chỗ dựa nào ngoài con cái.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Tâm sự 52 phút trước
Đang chuẩn bị đồ ăn, đầu bếp bỏ chạy khi thấy cá sấu hoang dã đi lạc vào bếp khách sạn

Đang chuẩn bị đồ ăn, đầu bếp bỏ chạy khi thấy cá sấu hoang dã đi lạc vào bếp khách sạn

Video 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/7/2026), 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Cuối ngày hôm nay (24/7/2026), 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Dây cáp bị đứt, người đàn ông bị thương nặng khi chơi trò đu dây cao 12 mét

Dây cáp bị đứt, người đàn ông bị thương nặng khi chơi trò đu dây cao 12 mét

Video 2 giờ 22 phút trước
Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Quấy rối phụ nữ trên tàu, nam thanh niên nhận ngay một bài học "nhớ đời"

Quấy rối phụ nữ trên tàu, nam thanh niên nhận ngay một bài học "nhớ đời"

Video 3 giờ 22 phút trước
Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi chết đứng trước hành động khó hiểu của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi chết đứng trước hành động khó hiểu của cô ấy

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Được chồng tặng nhẫn kim cương 100 triệu, người vợ chết lặng khi mở hộp quà

Được chồng tặng nhẫn kim cương 100 triệu, người vợ chết lặng khi mở hộp quà

Lặng lẽ thức dậy lúc nửa đêm, người vợ chứng kiến cảnh tượng khiến cô muốn rút lại quyết định ly hôn

Lặng lẽ thức dậy lúc nửa đêm, người vợ chứng kiến cảnh tượng khiến cô muốn rút lại quyết định ly hôn