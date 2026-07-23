Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu

Đời sống 23/07/2026 11:07

Phạm Thị Huyền bị khởi tố sau khi kinh doanh 283 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, tổng trị giá gần 4 tỉ đồng.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 22/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

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Đối tượng Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: VTC News. 

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Zalo, Facebook và TikTok của Phạm Thị Huyền thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo hàng loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số 54 đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Theo thông tin VietNamNet, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Huyền đang trực tiếp bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K). Trên các sản phẩm đều in, khắc logo, tên của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermès, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI.

Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu - Ảnh 2
Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm là 3 tỷ 955 triệu đồng. Ảnh: VTC News. 

Kết quả định giá xác định tổng giá trị số hàng hóa vi phạm là 3 tỷ 955 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân không mua, sử dụng hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tránh rủi ro pháp lý. Khi mua hàng, cần lưu ý các dấu hiệu như giá bán quá rẻ, logo và đường khắc kém tinh xảo, không có giấy kiểm định hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Doanh nghiệp cần chủ động bảo hộ tài sản trí tuệ, phối hợp với cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm có thể được tố giác qua VNeID, đường dây nóng hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để xử lý kịp thời.

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