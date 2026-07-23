Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu

Theo thông tin báo VTC News, ngày 22/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Đối tượng Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: VTC News.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Zalo, Facebook và TikTok của Phạm Thị Huyền thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo hàng loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.