Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu

Đời sống 23/07/2026 11:07

Phạm Thị Huyền bị khởi tố sau khi kinh doanh 283 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, tổng trị giá gần 4 tỉ đồng.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 22/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: VTC News. 

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Zalo, Facebook và TikTok của Phạm Thị Huyền thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo hàng loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số 54 đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Theo thông tin VietNamNet, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Huyền đang trực tiếp bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K). Trên các sản phẩm đều in, khắc logo, tên của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermès, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI.

Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu - Ảnh 2
Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm là 3 tỷ 955 triệu đồng. Ảnh: VTC News. 

Kết quả định giá xác định tổng giá trị số hàng hóa vi phạm là 3 tỷ 955 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân không mua, sử dụng hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tránh rủi ro pháp lý. Khi mua hàng, cần lưu ý các dấu hiệu như giá bán quá rẻ, logo và đường khắc kém tinh xảo, không có giấy kiểm định hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Doanh nghiệp cần chủ động bảo hộ tài sản trí tuệ, phối hợp với cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm có thể được tố giác qua VNeID, đường dây nóng hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để xử lý kịp thời.

Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng nghìn sản phẩm nước hoa giả, cùng lượng lớn hóa chất, hương liệu và nhiều tài sản có giá trị.

Xem thêm
Từ khóa:   trang sức giả mạo nhãn hiệu hàng giả hàng nhái tin mới

TIN MỚI NHẤT

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu

Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Xã hội 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két sau ngày 22/7/2026

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két sau ngày 22/7/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Đúng 19h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Đúng 19h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đang đi xe, người dân bỗng thấy cảnh tượng trăn khủng bò qua đường khiến ai cũng "nổi da gà"

Đang đi xe, người dân bỗng thấy cảnh tượng trăn khủng bò qua đường khiến ai cũng "nổi da gà"

Video 4 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/7/2026, 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/7/2026, 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Nóng: Mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương, khởi tố thêm 4 bị can, liên quan cựu Tổng Giám đốc SJC

Nóng: Mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương, khởi tố thêm 4 bị can, liên quan cựu Tổng Giám đốc SJC

Phát hiện nam tài xế tử vong trong ô tô khoá kín cửa

Phát hiện nam tài xế tử vong trong ô tô khoá kín cửa

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

Nóng: Khởi tố, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai

Nóng: Khởi tố, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai