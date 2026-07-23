Đến khi tính chuyện lâu dài, cô gái bàng hoàng biết người yêu là anh họ xa

Tâm sự 23/07/2026 17:35

Ngày về ra mắt bố mẹ anh những tưởng sẽ là ngày hạnh phúc, nào ngờ, đây lại là khởi đầu cho những ngày đau khổ, mệt mỏi, khóc lóc đến vật vã của cả hai đứa. Sau khi nghe tôi giới thiệu về gia đình, bố mẹ anh bỗng “biến sắc”, lập tức ngăn cản hai đứa tiếp tục yêu nhau vì lý do chúng tôi là anh em họ hàng xa.

Tôi và anh quen nhau vào thời điểm tôi mới chia tay bạn trai. Lúc ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn anh đã bắt đầu đi làm được vài năm. Vừa trải qua thời gian đau khổ, nếm phải “vị đắng” tình yêu, nên lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm quen anh để có người bầu bạn cho vui. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, càng ngày tôi càng thấy có cảm tình với anh. Tình yêu giữa chúng tôi cứ nảy nở một cách tự nhiên, chúng tôi yêu nhau bí mật mà không công khai với bất kì ai. Được khoảng 2 năm, anh ngỏ lời muốn cưới nên có hẹn đưa tôi về ra mắt gia đình nhà anh.

Ngày về ra mắt bố mẹ anh những tưởng sẽ là ngày hạnh phúc, nào ngờ, đây lại là khởi đầu cho những ngày đau khổ, mệt mỏi, khóc lóc đến vật vã của cả hai đứa. Sau khi nghe tôi giới thiệu về gia đình, bố mẹ anh bỗng “biến sắc”, lập tức ngăn cản hai đứa tiếp tục yêu nhau vì lý do chúng tôi là anh em họ hàng xa.

Theo lời bố mẹ anh, ông cố nội của anh trước đây từng có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, người đó chính là bà cố ngoại hiện tại của tôi. Sau đó, bà cố ngoại tôi quyết nuôi con một mình, còn gia đình anh cũng giấu giếm chuyện này để không bị người khác bàn tán. Vì vậy nên từ nhỏ đến lớn, cả tôi và anh đều không hề biết có sự tồn tại của một người anh em họ hàng xa như vậy.

Đến khi tính chuyện lâu dài, cô gái bàng hoàng biết người yêu là anh họ xa - Ảnh 1
Bí mật động trời khiến tôi như gục ngã - Ảnh minh họa: Internet

Tuy xét ra, quan hệ giữa tôi và người yêu là họ hàng xa không phải là mối quan hệ trong vòng 3 đời, nhưng gia đình anh vẫn kịch liệt phản đối. Một cú sốc từ trên trời rơi xuống khiến tôi như không thể đứng vững.

Rồi mọi chuyện cũng đến tai bố mẹ tôi. Thuyết phục không được, tôi chuyển sang giận dỗi, bỏ ăn vì nghĩ bố mẹ không thương mình. Nhưng rào cản của hai bên gia đình quá lớn, cuối cùng, tôi và anh vẫn phải quyết định rời xa nhau, dù cả hai đã tính toán đến chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái.

Quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã vẽ nên một tương lai rất đẹp dành cho hai đứa, chính vì vậy nên mãi cho đến hiện tại, khi gặp lại, dù vết thương lòng đã nguôi ngoai, nhưng cả hai vẫn xấu hổ và ngượng đỏ mặt.

Thỉnh thoảng, anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi đều không hồi âm lại. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không, vì dù sao chúng tôi cũng là anh em họ hàng, nhưng thà như vậy, còn hơn lại nhớ về câu chuyện đau lòng tôi đã phải rất mạnh mẽ để vượt qua.

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Tôi không hiểu chị em phụ nữ tiêu pha thế nào. Chỉ thấy hình như mọi người nghĩ chúng tôi kiếm tiền dễ quá nên mới đòi hỏi đủ điều.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Tâm sự Eva 43 phút trước
Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Tâm sự 53 phút trước
Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Sau ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Lần lặng người trước tiếng gọi nghẹn ngào trong ngày tái hôn và khoảnh khắc thấu hiểu tấm lòng của con trẻ

Lần lặng người trước tiếng gọi nghẹn ngào trong ngày tái hôn và khoảnh khắc thấu hiểu tấm lòng của con trẻ

Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc