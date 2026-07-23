Bò đực nhảy khỏi thùng xe tải để tẩu thoát và cái kết vô cùng kịch tính

Đoạn clip ghi lại cho thấy con bò trắng đang vùng vẫy, cố gắng trèo qua thùng xe tải trước khi nhảy xuống đường. Tài xế, người đã giảm tốc độ sau khi nhận thấy điều gì đó bất thường, đã suýt chút nữa cán phải con bò khi nó rơi xuống đường vào ngày 25/6. Con vật ngay lập tức đứng dậy và bỏ chạy.
Video 50 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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