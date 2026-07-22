Xe buýt lao xuống sông, hành khách cố thoát ra ngoài bằng cửa sổ khiến người xem sợ thót tim

Đoạn clip cho thấy hành khách chen chúc nhau thoát ra ngoài bằng cửa sổ xe khi chiếc xe chìm dần xuống nước. Tiếng la hét và tiếng kêu cứu có thể nghe thấy khi một số người đang cố gắng tìm nơi an toàn trên một con tàu gần đó.

Video 1 giờ 30 phút trước 1 giờ 30 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-buyt-lao-xuong-song-hanh-khach-co-thoat-ra-ngoai-bang-cua-so-khien-nguoi-xem-so-thot-tim-764450.html