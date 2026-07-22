Dùng lưỡi câu lớn cùng sợi dây câu chắc chắn, nhóm ngư dân đã câu được con cá khổng lồ nặng khoảng 450kg

Theo đó, con cá mập dài 14 feet 5 inch (khoảng 4,3 mét). Họ ước tính con cá nặng khoảng 1.000 pound (khoảng 450 kg) và tin rằng nó đã 30 tuổi. Sau đó, họ gắn thẻ đánh số vào con cá mập gần vây lưng của nó, và thả nó trở lại biển.
Video 2 giờ 30 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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