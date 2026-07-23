Đi dự đám tang, người đến viếng sốc nặng khi thấy cảnh tượng hàng ngàn con mối có cánh đã bay vào đám tang

Đoạn clip do Edimar Doydora ghi lại cho thấy đàn mối bay vào nhà, phủ kín quan tài, rèm cửa trắng, đèn, tường và sàn nhà ở Bohol, Philippines. Có thể thấy côn trùng cũng bay thành đàn bên ngoài nhà khiến người đến viếng khó di chuyển hoặc đến gần quan tài vào ngày 28/6.

Video 1 giờ 50 phút trước 1 giờ 50 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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