Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế lùi thẳng xe ô tô qua một con mương và lao xuống ao cá

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 10/7, cho thấy chiếc xe đột ngột lùi lại và băng qua một con mương hẹp, rồi rơi xuống nước ở Giang Tô, Trung Quốc. Chứng kiến sự việc, 2 cô gái có mặt tại hiện trường không khỏi hoảng hốt, lập tức gọi mọi người đang ở gần đó ra hỗ trợ.

Video 5 giờ 20 phút trước 5 giờ 20 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ap-nham-chan-ga-nu-tai-xe-lui-thang-xe-o-to-qua-mot-con-muong-va-lao-xuong-ao-ca-764464.html