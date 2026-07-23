Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế lùi thẳng xe ô tô qua một con mương và lao xuống ao cá

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 10/7, cho thấy chiếc xe đột ngột lùi lại và băng qua một con mương hẹp, rồi rơi xuống nước ở Giang Tô, Trung Quốc. Chứng kiến sự việc, 2 cô gái có mặt tại hiện trường không khỏi hoảng hốt, lập tức gọi mọi người đang ở gần đó ra hỗ trợ.
Video 5 giờ 20 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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