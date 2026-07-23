Chỉ vì tò mò tiến lại gần chồng, tôi phát hiện bí mật làm hôn nhân đứng trước bờ vực

Tâm sự 23/07/2026 00:28

Anh đang ngồi có vẻ rất suy tư, trên tay là điếu thiếu lá đang hút dở. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc lá. Hôm nay lại hút, chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến anh buồn đến thế. Tôi không gọi anh mà lặng lẽ đi lại gần.

Dạo gần đây tôi thấy chồng hay trốn lên tầng thượng một mình. Tôi cứ nghĩ anh gặp trục trặc công việc nên buồn phiền. Tôi có hỏi thăm đồng nghiệp của anh thì không có chuyện gì. Anh cứ như thế một thời gian rồi.

Một lần thấy đến tối muộn mà chồng vẫn chưa xuống ăn cơm tối. Tôi nói con gái ăn cơm trước đi, tôi lên tầng gọi bố. Tôi mang cho anh một cốc nước mát rồi đi lên tầng thượng.

 

Anh đang ngồi có vẻ rất suy tư, trên tay là điếu thiếu lá đang hút dở. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc lá. Hôm nay lại hút, chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến anh buồn đến thế. Tôi không gọi anh mà lặng lẽ đi lại gần. Anh đang chăm chú xem điện thoại, tôi ghé qua. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của em gái tôi và chồng nó. Anh chăm chú đến mức không cảm thấy có người đang đến gần mình. Anh lật qua lật lại những hình ảnh của em gái tôi.

Trái tim tôi hơi có gì đó đau nhói nhưng cố bình tĩnh lùi ra xa chồng một bước, giả vờ đằng hắng. Lúc này chồng vừa trông thấy tôi mới vội vàng cất điện thoại, giống như việc vừa làm điều gì mờ ám sợ tôi trông thấy vậy.

Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng cảm thấy bất an lắm. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi để ý chồng mình. Thấy chồng cũng trằn trọc, anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Dạo gần đây chuyện vợ chồng anh cũng bỏ mặc.

Chỉ vì tò mò tiến lại gần chồng, tôi phát hiện bí mật làm hôn nhân đứng trước bờ vực - Ảnh 1
 Cả đêm ấy tôi không ngủ được - Ảnh: Internet

Tôi nhớ lại chuyện chồng mình bỗng dưng trở nên buồn phiền như vậy cũng trùng với thời gian em gái tôi gặp chuyện trục trặc với chồng nó. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi.

Lần đầu tiên tôi vào zalo của chồng. Anh để mật khẩu là ngày sinh của con gái nên tôi dễ dàng đăng nhập. Tôi không thể tin được. Trước mắt tôi là một dãy dài những tin nhắn của chồng tôi và em gái tôi. Những tin nhắn an ủi cả những nhớ nhung, hối hận…Những dằn vặt của anh.

Em gái tôi thì không nói gì quá giới hạn. Nó chỉ tâm sự với anh là nó buồn về chồng nó. Nhưng chồng tôi thì cứ như thể là muốn đứng ra bảo vệ cho mẹ con nó. Anh ta thậm chí còn đến gặp chồng em gái để nói chuyện. Tất cả mọi chuyện này anh chưa từng kể cho tôi nghe. Chuyện anh rể và em vợ không thể có mối quan hệ thân thiết như vậy mà chính bản thân tôi lại không biết.

Tối hôm đó, anh về tôi đã hỏi anh cho ra nhẽ. Không ngờ anh quay ngoắt ra mắng tôi là không tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Anh ta quăng cái điện thoại vỡ tan trước mặt tôi. Tôi giận quá quát vào mặt anh là đã tôn trọng vợ chưa. Tôi còn chưa can thiệp sâu như vậy vào chuyện em gái mà anh đã làm. Nếu anh trong sáng thì việc gì mà không cho tôi biết.

Anh hằm hằm nhìn tôi căm phẫn quát lên nói thẳng cho tôi biết. Người anh ấy yêu là em gái tôi chứ không phải tôi. Nhưng tiếc là nó lại chọn người đàn ông tồi kia. Anh tức tối nên tán tỉnh và quyết định lấy tôi. Trong mắt anh, tôi mãi chỉ là hình bóng thay thế của em gái mình.

Tôi sững sờ lẫn đau đớn không biết phải nói gì. Tôi đã gây nên tội gì để phải chịu cảnh trái ngang này? Chồng và em gái tôi đang lấy tôi ra làm cái bình phong. Tôi rốt cuộc chỉ là đồ dự bị của em gái mình sao?

Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Tôi đang rất lăn tăn, không biết nên làm thế nào khi đã có quyết định của tòa án. Tôi và Thành kết hôn được 3 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, đi lên từ hai bàn tay trắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cưới nhau một tháng đề nghị ly hôn, người vợ liền đưa ra một tờ giấy khiến chồng ngã ngửa

Cưới nhau một tháng đề nghị ly hôn, người vợ liền đưa ra một tờ giấy khiến chồng ngã ngửa

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Xe buýt lao xuống sông, hành khách cố thoát ra ngoài bằng cửa sổ khiến người xem sợ thót tim

Xe buýt lao xuống sông, hành khách cố thoát ra ngoài bằng cửa sổ khiến người xem sợ thót tim

Video 1 giờ 29 phút trước
Tan làm về thấy bát canh loãng như nước lã, người chồng có hành động khiến cả nhà sững sờ

Tan làm về thấy bát canh loãng như nước lã, người chồng có hành động khiến cả nhà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Tặng mẹ chồng tiền trong ngày sinh nhật, lời nói sau đó của con dâu khiến bà tái mặt

Tặng mẹ chồng tiền trong ngày sinh nhật, lời nói sau đó của con dâu khiến bà tái mặt

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Chỉ vì tò mò tiến lại gần chồng, tôi phát hiện bí mật làm hôn nhân đứng trước bờ vực

Chỉ vì tò mò tiến lại gần chồng, tôi phát hiện bí mật làm hôn nhân đứng trước bờ vực

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Vừa ký đơn ly hôn, người vợ chết lặng khi nhận tin nhắn chỉ vỏn vẹn từ chồng cũ

Vừa ký đơn ly hôn, người vợ chết lặng khi nhận tin nhắn chỉ vỏn vẹn từ chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Lấy hết can đảm nói sự thật về màn cá cược, phản ứng của bạn gái khiến ai cũng bất ngờ

Lấy hết can đảm nói sự thật về màn cá cược, phản ứng của bạn gái khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Dùng lưỡi câu lớn cùng sợi dây câu chắc chắn, nhóm ngư dân đã câu được con cá khổng lồ nặng khoảng 450kg

Dùng lưỡi câu lớn cùng sợi dây câu chắc chắn, nhóm ngư dân đã câu được con cá khổng lồ nặng khoảng 450kg

Video 2 giờ 29 phút trước
Dự đám tang mẹ vợ cũ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Dự đám tang mẹ vợ cũ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, vừa nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, vừa nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tan làm về thấy bát canh loãng như nước lã, người chồng có hành động khiến cả nhà sững sờ

Tan làm về thấy bát canh loãng như nước lã, người chồng có hành động khiến cả nhà sững sờ

Tặng mẹ chồng tiền trong ngày sinh nhật, lời nói sau đó của con dâu khiến bà tái mặt

Tặng mẹ chồng tiền trong ngày sinh nhật, lời nói sau đó của con dâu khiến bà tái mặt

Vừa ký đơn ly hôn, người vợ chết lặng khi nhận tin nhắn chỉ vỏn vẹn từ chồng cũ

Vừa ký đơn ly hôn, người vợ chết lặng khi nhận tin nhắn chỉ vỏn vẹn từ chồng cũ

Lấy hết can đảm nói sự thật về màn cá cược, phản ứng của bạn gái khiến ai cũng bất ngờ

Lấy hết can đảm nói sự thật về màn cá cược, phản ứng của bạn gái khiến ai cũng bất ngờ

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong

Đêm tân hôn, đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi cực sốc

Đêm tân hôn, đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi cực sốc