Loại quả nhỏ bé nhưng chứa 'kho báu' dinh dưỡng cực lớn cho sức khỏe

Dinh dưỡng 22/07/2026 11:39

Cam quýt luôn là loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất và vitamin tự nhiên tốt cho sức khỏe. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta luôn được khuyên rằng nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn mỗi ngày. Vậy ăn quýt có tác dụng gì với sức khỏe?

Quýt là loại quả được nhiều người ưa thích. Trong quả quýt có rất nhiều dưỡng chất như kali, canxi, caroten, vitamin C và đặc biệt là chứa ít đường và calo. Vì thế mà quýt tuy nhỏ bé nhưng mang đến những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể chúng ta đấy. Sáng mắt, đẹp da, mượt tóc và hơn thế nữa, cùng xem những lợi ích của quýt mang lại cho sức khoẻ ngay sau đây.

Loại quả nhỏ bé nhưng chứa 'kho báu' dinh dưỡng cực lớn cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quýt có tác dụng gì?

Quýt là loại trái cây sở hữu đặc biệt nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ con người. Vậy, cụ thể ăn quýt có tác dụng gì? Một số công dụng của quýt đối với sức khoẻ con người có thể kể đến như:

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong quýt giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể bằng cách giảm thiểu các gốc tự do – nguyên nhân gây ra tổn thương tế bào và các bệnh lý mãn tính như ung thư, tiểu đường, tim mạch. Ngoài ra, việc cung cấp đầy đủ vitamin C hàng ngày sẽ giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm và các viêm nhiễm đường hô hấp hiệu quả hơn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Chất chống oxy hóa trong quýt giúp giảm nguy cơ cao huyết áp, ổn định hệ tuần hoàn. Đặc biệt ở người lớn tuổi, ăn quýt thường xuyên góp phần phòng chống các bệnh lý tim mạch như đau tim, tức ngực hay co thắt cơ tim. Bên cạnh đó, việc duy trì mức cholesterol và huyết áp ổn định cũng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, góp phần bảo vệ hệ tim mạch lâu dài.

Loại quả nhỏ bé nhưng chứa 'kho báu' dinh dưỡng cực lớn cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm Cholesterol hiệu quả

Không chỉ phần thịt quýt mà ngay cả vỏ quýt cũng nổi tiếng với thành phần hesperidin – một bioflavonoid có tác dụng làm giảm cholesterol xấu và giảm huyết áp. Ngoài ra, flavon polymethoxylat trong vỏ còn giúp tăng cường sức khỏe mạch máu, giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến mạch máu như tai biến mạch máu não hay suy giãn tĩnh mạch.

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Chất xơ hòa tan trong phần thịt quýt hỗ trợ nhu động ruột và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đồng thời, hợp chất limonen trong vỏ quýt giúp kiềm ợ nóng, giảm khó tiêu và hỗ trợ người viêm dạ dày nhẹ. Ngoài ra, chất xơ còn giúp kiểm soát cân nặng bằng cách tạo cảm giác no lâu, hạn chế hấp thu năng lượng dư thừa.

Loại quả nhỏ bé nhưng chứa 'kho báu' dinh dưỡng cực lớn cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng nào không nên ăn quýt?

Sau khi đã có câu trả lời cho thắc mắc ăn quýt có tác dụng gì, điều tiếp theo mà các bạn cần lưu ý chính là những người không nên ăn loại quả này. Mặc dù quýt có chứa nhiều dưỡng chất và vitamin tốt cho sức khỏe, thế nhưng, một vài trường hợp sau không nên ăn quýt:

Đang bị ho: Cellulite có trong quýt sẽ làm cơ thể tăng nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn và khiến cơn ho kéo dài. Nguy hiểm hơn, chúng có thể làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Đang trong quá trình phục hồi hậu phẫu hệ tiêu hóa: Trong trái quýt có chứa nhiều acid citric, khi chất này kết hợp với canxi sẽ khiến quá trình tạo prothrombinase và thrombin (có tác dụng làm đông máu) bị cản trở.

Người đang đói: Acid trong quýt có thể làm ảnh hưởng đến dạ dày.

Loại quả nhỏ bé nhưng chứa 'kho báu' dinh dưỡng cực lớn cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người say rượu: Hàm lượng vitamin C và acid trong quýt có thể làm dạ dày bị kích thích và tạo ra nhiều acid hơn, dẫn đến hiện tượng ợ nóng và bị trào ngược.

Bệnh nhân vẩy nến: Các loại quả như cam, quýt sẽ khiến các phản ứng dị ứng bị kích hoạt và trở nên nghiêm trọng hơn.

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