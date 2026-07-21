Bất ngờ công dụng sức khỏe của loại cá nhỏ giá rẻ và mẹo chọn cá tươi chuẩn

Dinh dưỡng 21/07/2026 11:48

Cá mòi từ lâu đã được biết đến như một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có hương vị thơm ngon đặc trưng. Với lượng dưỡng chất dồi dào, cá mòi không chỉ là món ăn ưa thích mà còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều món ăn đặc sản.

Cá mòi là cá gì?

Cá mòi có tên tiếng Anh là Pilchard hoặc Sardine. Đây là loài cá có hàm lượng dinh dưỡng cao cùng hương vị thơm ngon. Cá có kích thước khá nhỏ và thuộc bộ cá dầu nhỏ trong họ cá trích. Cá mòi có nhiều loài, sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau. Và điều đó cũng chính là yếu tố ảnh hưởng tới hàm lượng dinh dưỡng của cá mòi.

Bất ngờ công dụng sức khỏe của loại cá nhỏ giá rẻ và mẹo chọn cá tươi chuẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cá mòi đói với sức khỏe 

Nhờ sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao nên thịt cá mòi mang lại lợi ích cực kỳ tốt đối với sức khỏe của con người.

Hỗ trợ xương khớp, phòng chống ung thư

Loài cá mòi có thể giúp cơ thể người phòng và chống được bệnh ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, cá còn chứa nhiều canxi, photpho - đều là những dưỡng chất cần thiết để tăng cường sức khỏe và độ dẻo dai cho xương khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm cân

Cá mòi có hàm lượng vitamin D dồi dào kết hợp cùng các dưỡng chất cần thiết khác, sẽ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể một cách tốt nhất. Ngoài ra, nhờ lượng chất đạm nhiều, ít chất béo, cùng acid omega 3 đóng vai trò trung hòa lượng mỡ có trong cơ thể, sẽ giúp người ăn đạt được lợi ích là đẹp da, no lâu… Vì vậy, loại cá này cũng đặc biệt thích hợp góp mặt trong khẩu phần ăn cho những ai bị béo phì, tiểu đường hay đang muốn giảm cân.

Bất ngờ công dụng sức khỏe của loại cá nhỏ giá rẻ và mẹo chọn cá tươi chuẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Trong cá mòi có chứa hàm lượng axit béo omega 3 rất tốt cho cơ thể. Dưỡng chất omega 3 có thể hỗ trợ làm giảm mức triglyceride và cholesterol không lành mạnh trong máu. Từ đó, giúp hệ thống tim mạch luôn được khỏe mạnh.

Chống giảm và viêm đau khớp

Những khoáng chất dinh dưỡng như canxi, photpho, selen… của cá mòi còn góp phần làm giảm bớt được triệu chứng viêm khớp. Đồng thời ngăn ngừa máu đông, phòng chống quá trình lão hóa xương ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu dinh dưỡng khuyến khích, ăn cá mòi thường xuyên sẽ luôn đảm bảo cung cấp cho cơ thể đầy đủ những dưỡng chất cần thiết để phát triển toàn diện.

Bất ngờ công dụng sức khỏe của loại cá nhỏ giá rẻ và mẹo chọn cá tươi chuẩn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách chọn mua cá mòi tươi ngon

Để tận hưởng trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của cá mòi, việc lựa chọn cá tươi ngon là rất quan trọng. Dưới đây là những lưu ý cần thiết khi mua:

Chọn cá có mắt sáng, da óng ánh, lớp vảy còn nguyên vẹn và thịt cá màu hồng tươi, không bị khô hoặc đổi màu.

Tránh mua cá có mắt đục, da mất màu hoặc có dấu hiệu mềm bở vì đó là cá không còn tươi.

Đối với cá mòi đóng hộp, ưu tiên các sản phẩm được đóng gói trong dầu ô liu thay vì dầu đậu nành, đồng thời kiểm tra kỹ hạn sử dụng và thành phần muối.

Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ: Ưu tiên chọn cá mòi có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không chứa chất bảo quản độc hại.

Lưu ý kích thước cá: Cá mòi kích thước vừa phải thường có thịt săn chắc và dinh dưỡng cao hơn so với những con quá nhỏ hoặc quá lớn.

Bất ngờ công dụng sức khỏe của loại cá nhỏ giá rẻ và mẹo chọn cá tươi chuẩn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn cá mòi

Để ăn cá mòi đảm bảo giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe thì các bạn cần lưu ý:

Cá mòi cũng chứa nhiều calo. Vì thế, nếu bạn đang trong quá trình theo dõi lượng calo của mình, cần thận trọng.

Những đối tượng bị bệnh gout hoặc bệnh về thận không nên ăn loại cá này. Bởi trong cá có chứa chất tạo ra acid uric. Sự tích tụ acid uric sẽ gây ra vấn đề liên quan đến thận, gout cho bệnh nhân.

Cá mòi đóng hộp có rất nhiều muối. Do đó, nếu bạn đang cố gắng giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, hãy kiểm tra nhãn trước khi ăn và mua.

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