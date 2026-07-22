'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

Sao quốc tế 22/07/2026 18:08

Là một trong những dự án cổ trang được chú ý trong mùa hè năm nay, "Bách Hoa Sát" với sự tham gia của Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ nhanh chóng thu hút sự quan tâm ngay khi lên sóng. Tuy nhiên, bên cạnh lượng người xem lớn, bộ phim cũng nhận nhiều phản hồi trái chiều khi bị đánh giá chưa tạo được sự khác biệt, kịch bản còn nhiều điểm thiếu thuyết phục.

Lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng của Hoàng Sào: "Đợi đến mùa thu ngày mùng tám tháng chín, khi hoa ta nở thì trăm hoa tàn", tác phẩm xoay quanh Cố Thanh Chi (Mạnh Tử Nghĩa) - cô gái mang bi kịch gia tộc sau khi người thân bị kết tội phản nghịch. Sau khi hy sinh để trả thù, cô tái sinh trong thân phận quận chúa Thẩm Tịch Hòa, mang theo ký ức của hai cuộc đời và bước vào cuộc chiến giành quyền chủ động giữa những âm mưu chốn triều đình.

Mô-típ "trùng sinh báo thù" cùng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, đặt sự nghiệp lên trên tình cảm vốn không còn xa lạ với khán giả yêu thích phim cổ trang nữ chủ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cách triển khai của "Bách Hoa Sát" chưa đủ mới mẻ. Một số tình tiết bị nhận xét thiếu logic, đặc biệt là cách nữ chính đối đầu với các thế lực hoàng tộc nhưng chưa phải chịu những hậu quả tương xứng với mức độ xung đột.

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá - Ảnh 1

Các tuyến nội dung như màn trả thù mẹ kế, đấu trí với công chúa hay giải quyết mâu thuẫn gia tộc cũng bị cho là quen thuộc, tạo cảm giác thỏa mãn trong ngắn hạn nhưng chưa làm nổi bật chiều sâu của hành trình trưởng thành hay những cuộc đấu quyền lực.

Về diễn xuất, Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá hoàn thành vai diễn ổn định, thể hiện được vẻ lạnh lùng và quyết đoán của nhân vật. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên chưa tạo được bước đột phá rõ rệt, cách thể hiện vẫn mang màu sắc quen thuộc từ những tác phẩm trước.

Hà Dữ vào vai thái tử Tiêu Hoa Ung - nhân vật có sự đối lập giữa vẻ ngoài yếu đuối và nội tâm đầy tính toán. Dù đây là dạng vai có nhiều đất diễn, một số khán giả nhận xét quá trình chuyển đổi giữa hai mặt tính cách của nhân vật chưa thật sự tự nhiên.

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá - Ảnh 2

Tuyến tình cảm cũng gây tranh luận khi tình cảm của một số nhân vật dành cho nữ chính phát triển khá nhanh, thiếu quá trình xây dựng cảm xúc. Điều này khiến mạch tình yêu trong phim bị đánh giá chưa đủ thuyết phục.

Trong khi đó, Từ Chính Khê nhận được nhiều lời khen với vai Tín Vương. Nhân vật mang màu sắc bi kịch và sự ám ảnh trong tình yêu giúp nam diễn viên có cơ hội thể hiện chiều sâu hơn.

Ngoài nội dung, tạo hình của các nhân vật nam cũng bị bàn luận. Kiểu tóc với phần mái dài xuất hiện ở nhiều nhân vật bị cho là chưa phù hợp với bối cảnh cung đình, làm giảm cảm giác quyền uy của các nhân vật hoàng gia.

Dù sở hữu dàn diễn viên được chú ý cùng đề tài có sức hút, "Bách Hoa Sát" vẫn đang phải đối mặt với những nhận xét trái chiều. Những tranh luận xoay quanh bộ phim cũng cho thấy khán giả ngày càng kỳ vọng cao hơn vào các tác phẩm cổ trang, đặc biệt ở khả năng xây dựng kịch bản và tạo ra dấu ấn riêng.

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