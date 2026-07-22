Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

Sao quốc tế 22/07/2026 16:52

Bộ phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính đang trở thành tâm điểm tranh luận khi phần mở đầu sử dụng công nghệ AI.

Lên sóng từ ngày 19/7 trên Tencent và iQIYI, "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" nhanh chóng nhận được sự chú ý khi có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, thay vì tạo hiệu ứng tích cực, bộ phim lại vấp phải nhiều tranh luận ngay từ những tập đầu tiên khi bị nhận xét chưa đáp ứng kỳ vọng về hình ảnh, kịch bản và cách xây dựng nhân vật.

Theo một số thông tin từ truyền thông Trung Quốc, tác phẩm có mức đầu tư khoảng 270 triệu NDT (hơn 1.000 tỉ đồng), gồm 33 tập phim với chi phí sản xuất mỗi tập hơn 8 triệu NDT. Con số này khiến nhiều khán giả bất ngờ khi so sánh với chất lượng thành phẩm trên màn ảnh.

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI - Ảnh 1Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI - Ảnh 2

Một trong những điểm bị phàn nàn nhiều nhất là phần hình ảnh. Ngay ở những cảnh đầu tiên, bộ phim bị một số khán giả nhận xét có cảm giác giống hình ảnh do AI tạo ra, với nhiều chi tiết thiếu tự nhiên. Phần màu sắc cũng gây tranh cãi khi dù lấy bối cảnh dân quốc, phim lại sử dụng tông màu quá sáng, làm giảm cảm giác hoài cổ vốn là đặc trưng của thể loại này.

Bên cạnh đó, cách quay và dựng phim cũng trở thành chủ đề bàn luận. Việc sử dụng nhiều cảnh cận mặt, hiệu ứng âm thanh dồn dập cùng nhịp dựng nhanh khiến một số phân đoạn bị đánh giá giống phong cách phim ngắn trên mạng xã hội hơn là một tác phẩm truyền hình đầu tư lớn. Một số khán giả cho rằng cách xử lý này khiến cảm xúc nhân vật chưa có đủ khoảng lặng để phát triển.

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI - Ảnh 3

Vấn đề lớn hơn nằm ở phần kịch bản. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, bộ phim từng được kỳ vọng tiếp nối sức hút của những tác phẩm dân quốc nổi tiếng trước đây. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, phim bị nhận xét vẫn xoay quanh những mô-típ quen thuộc như tình yêu ngang trái, hôn nhân sắp đặt, hiểu lầm kéo dài và những màn thay đổi thân phận.

So với "Đến không kịp nói yêu em" của Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm hay "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" của Hàn Đông Quân, Tôn Di - những tác phẩm cũng chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn - bộ phim mới bị cho là chưa tạo được chiều sâu cảm xúc. Các tác phẩm trước ghi dấu nhờ sự giằng xé nội tâm và bi kịch của nhân vật, trong khi "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" bị đánh giá thiên về tạo kịch tính nhưng thiếu sự kết nối.

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI - Ảnh 4Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI - Ảnh 5

Về diễn xuất, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên vẫn là điểm thu hút nhờ ngoại hình phù hợp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng Trương Lăng Hách chưa có nhiều đột phá trong những phân cảnh cần thể hiện cảm xúc phức tạp, còn Vương Sở Nhiên cũng chưa tạo được dấu ấn nổi bật như kỳ vọng.

Dù sở hữu nguyên tác nổi tiếng và dàn diễn viên có sức hút, "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" hiện vẫn phải đối mặt với khoảng cách giữa kỳ vọng và phản hồi thực tế. Điều khiến tác phẩm gây tranh cãi không chỉ nằm ở mô-típ quen thuộc, mà còn ở việc chưa tạo được nét riêng trong cách kể chuyện dù được đầu tư lớn.

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Không phải cốt truyện hay những màn tương tác giữa cặp đôi chính, yếu tố giúp "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội ngay sau khi lên sóng lại là loạt câu thoại đậm màu sắc ngôn tình đời đầu.

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