Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng?

Sao quốc tế 03/07/2026 17:05

Trong năm 2026, các mọt phim Hoa ngữ chắc chắn không thể bỏ qua dự án dân quốc đang gây bão mạng xã hội thời gian gần đây. Dự án phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên dù chưa chính thức lên sóng nhưng đã chứng minh sức hút của một 'bom tấn' tương lai với hàng loạt tình tiết đầy lôi cuốn và kịch tính.

Ngay từ khi công bố dự án "Giây phút ấy vượt quá giới hạn", bộ đôi Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Từ dàn diễn viên, nguyên tác cho đến tạo hình và những phân cảnh được hé lộ, bộ phim được kỳ vọng sẽ là một trong những tác phẩm nổi bật của dòng phim dân quốc.

Điểm sáng đầu tiên là màn kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên - hai gương mặt được đánh giá cao về ngoại hình trong thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995. Trương Lăng Hách mang vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, trong khi Vương Sở Nhiên nổi bật với nhan sắc sắc sảo, đài các. Sự tương phản về khí chất cùng chênh lệch chiều cao lý tưởng giúp cả hai tạo nên khung hình đẹp mắt, được kỳ vọng mang đến phản ứng hóa học bùng nổ.

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Tác phẩm cũng gây chú ý khi được chuyển thể từ tiểu thuyết "Nếu như khoảnh khắc này tôi không gặp anh" của Phỉ Ngã Tư Tồn - tác giả nổi tiếng với những câu chuyện ngược tâm như "Đông Cung". Câu chuyện xoay quanh những hiểu lầm về thân phận, bi kịch tình yêu, kế hoạch giả chết và mối thù kéo dài nhiều năm, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Bên cạnh nguyên tác, thiết lập nhân vật cũng là yếu tố được đánh giá cao. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải thời dân quốc. Vương Sở Nhiên vào vai Nhậm Tố Tố - con gái một gia tộc y học bị hãm hại, buộc phải đổi thân phận thành Phương Mộc Lan để báo thù. Trong khi đó, Trương Lăng Hách hóa thân thành Mộ Dung Thanh Dịch, thiếu gia quân phiệt mang nhiều tổn thương vì quá khứ bị tráo đổi thân phận. Mối quan hệ đan xen giữa tình yêu, thù hận và sự cứu rỗi của hai nhân vật được xem là điểm nhấn của bộ phim.

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng? - Ảnh 2Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng? - Ảnh 3

Một yếu tố khác giúp "Giây phút ấy vượt quá giới hạn" nhận nhiều kỳ vọng là phần tạo hình. Đây là lần đầu Trương Lăng Hách thử sức với hình tượng quân nhân thời dân quốc. Bộ quân phục góp phần tôn lên vẻ mạnh mẽ, trầm ổn của nam diễn viên. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên ghi điểm với những bộ sườn xám và trang phục tân thời, làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển, sang trọng.

Dù chưa lên sóng, trailer và những hình ảnh hậu trường đã tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Các phân cảnh tình cảm, đặc biệt là những màn đối đầu căng thẳng, cảnh hôn và khoảnh khắc cả hai cùng rơi xuống nước, đều được bàn luận sôi nổi. Với sự đầu tư về nội dung, hình ảnh cùng dàn diễn viên được yêu thích, "Giây phút ấy vượt quá giới hạn" đang là một trong những bộ phim dân quốc được khán giả mong chờ nhất.

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