Giữa trưa nắng như đổ lửa vẫn diện áo dài kín mít, em chồng vừa vén tà áo lên liền khiến tôi rụng rời tay chân

Tâm sự gia đình 03/07/2026 17:00

Chỉ là tôi phát hiện được một chuyện rất lạ. Đó là mỗi lần về nhà, cô ấy lại mặc áo dài tay. Đợt trước trời hơi se lạnh thì không nói làm gì. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, vậy mà em chồng không bao giờ mặc áo ngắn tay.

Người ta bảo chị dâu em chồng thì khó sống, còn tôi lại thân với em chồng như em gái. Thật ra trước khi là người một nhà, chúng tôi cũng là bạn thân. Vì thế cả hai luôn đối xử tốt với nhau, chẳng bao giờ có chuyện tị nạnh ghét bỏ.

Em chồng tôi vừa kết hôn được vài tháng. Hai người yêu nhau mới được nử năm thì đi đến đám cưới, nguyên nhân vì lỡ có thai trước khi kết hôn. Sau khi có gia đình, cô ấy cũng ít khi về nhà. Mỗi lần bố mẹ hỏi, cô ấy lại bảo do gia đình nhà chồng bận rộn nên cô ấy phải ở lại cơm nước cho cả nhà. Con gái lấy chồng phải theo chồng, nhà tôi hiểu điều đó nên không có ai hỏi nữa.

Chỉ là tôi phát hiện được một chuyện rất lạ. Đó là mỗi lần về nhà, cô ấy lại mặc áo dài tay. Đợt trước trời hơi se lạnh thì không nói làm gì. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, vậy mà em chồng không bao giờ mặc áo ngắn tay.

Giữa trưa nắng như đổ lửa vẫn diện áo dài kín mít, em chồng vừa vén tà áo lên liền khiến tôi rụng rời tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em chồng sang chơi, tranh thủ dạy con tôi học. Hai cô cháu ngồi với nhu, con tôi không may làm đổ lọ mực vào tay áo của cô. Thế là nhân cơ hội em chồng vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi cũng lén đi theo.

Lúc em chồng vén áo lên, tôi không thể tin vào mắt mình. Tay cô ấy chi chít vết thương, đã vậy còn có những vết thương rất mới. Tôi chạy đến hỏi tại sao, em chồng mới nức nở nói chồng vũ phu, cứ uống rượu say thì lại đánh vợ.

Nghe cô ấy nói, tôi thấy xót xa quá. Em chồng tôi nghĩ mình đang bụng mang dạ chửa nên không muốn đụng chạm nhà chồng. Cô ấy còn xin tôi giữ kín chuyện này, đặc biệt là với gia đình. Có điều tôi vẫn thấy ấm ức thay cô ấy. Theo mọi người, tôi có nên nói với chồng để anh đứng ra giải quyết chuyện này không?

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