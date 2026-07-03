Bão số 1 Maysak chính thức hình thành, tiến về vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh

Hồi 4h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h.

Theo thông tin báo Dân Trí , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2026. Bão này có tên quốc tế là Maysak.

Đến khoảng 4h ngày 5/7, bão hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên bị ảnh hưởng.

Dự báo đến 4h ngày 4/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão lúc này khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Theo dự báo, khoảng 4h ngày 6/7, bão di chuyển theo hướng Bắc đi lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của bão, ngay từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu có mưa lớn, kéo dài đến hết ngày 5/7 với cường độ rất lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ (Hải Phòng – Quảng Ninh – Bắc Ninh – Cao Bằng) từ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Cũng do ảnh hưởng của bão, từ chiều 4/7, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.

Trên biển, từ hôm nay, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) cũng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.