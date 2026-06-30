Công an Hưng Yên vạch trần chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" trên không gian mạng

Xã hội 30/06/2026 10:41

Công an tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo về chiêu dụ lao động ra nước ngoài với lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao". Đáng chú ý, ngoài những trường hợp bị lừa đảo, thực tế có không ít người biết rõ công việc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia vì hám lợi.

Theo thông tin báo Dân Trí, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 29/6 cảnh báo tình trạng các đối tượng đăng thông tin tuyển dụng lao động ra nước ngoài trên mạng xã hội với những lời mời gọi như "việc nhẹ, lương cao", "thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng", "bao ăn ở", "không cần kinh nghiệm", "xuất cảnh nhanh".

Theo cơ quan công an, bên cạnh những trường hợp bị lừa, nhiều người vẫn chủ động tham gia dù biết rõ công việc là vi phạm pháp luật, với mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Các đường dây tội phạm thường tuyển người sang nước ngoài để mở, quản lý nhiều tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc, vận hành website cá cược hoặc hỗ trợ hoạt động của các đường dây đánh bạc trên không gian mạng.

Công an Hưng Yên vạch trần chiêu trò lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' trên không gian mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp điển hình là Lê Thanh Phú (SN 2002, quê tỉnh Tây Ninh). Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, Phú sang Savannakhet (Lào) làm việc cho Công ty ASM với mức thu nhập hấp dẫn và được hướng dẫn hoàn tất thủ tục xuất cảnh.

Trong thời gian làm việc, dù biết rõ công việc phục vụ đường dây đánh bạc trên không gian mạng là trái pháp luật, Phú vẫn đồng ý tham gia vì được trả lương cao.

Theo thông tin báo Lao Động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi phát hiện Lê Thanh Phú trở về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập người này đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phú khai đã sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký, mở và sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc.

Với mỗi tài khoản, Phú được trả 6 triệu đồng/tháng. Hằng ngày, Phú có nhiệm vụ nhận tiền, chuyển tiền và thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc theo sự phân công của các đối tượng điều hành.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phú về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

7 chiêu lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, có cụ mất cả gia tài chỉ sau một cuộc điện thoại

7 chiêu lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, có cụ mất cả gia tài chỉ sau một cuộc điện thoại

Người cao tuổi đang trở thành mục tiêu của nhiều đường dây lừa đảo bởi tâm lý tin người, ít cập nhật công nghệ và thường lo lắng cho sức khỏe, con cháu. Từ các cuộc gọi giả danh công an đến những lời mời mua "thần dược" chữa bách bệnh, nhiều người đã mất hàng chục, thậm chí hàng tỷ đồng vì sập bẫy.

Xem thêm
Từ khóa:   cảnh báo bẫy tuyển dụng Công an Hưng Yên tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 34 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 20 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Biển Đông sắp có bão số 6, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Biển Đông sắp có bão số 6, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn