Công an Hưng Yên vạch trần chiêu trò lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' trên không gian mạng

Xã hội 30/06/2026 10:41

Công an tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo về chiêu dụ lao động ra nước ngoài với lời mời gọi 'việc nhẹ, lương cao'. Đáng chú ý, ngoài những trường hợp bị lừa đảo, thực tế có không ít người biết rõ công việc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia vì hám lợi.

Theo thông tin báo Dân Trí, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 29/6 cảnh báo tình trạng các đối tượng đăng thông tin tuyển dụng lao động ra nước ngoài trên mạng xã hội với những lời mời gọi như "việc nhẹ, lương cao", "thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng", "bao ăn ở", "không cần kinh nghiệm", "xuất cảnh nhanh".

Theo cơ quan công an, bên cạnh những trường hợp bị lừa, nhiều người vẫn chủ động tham gia dù biết rõ công việc là vi phạm pháp luật, với mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Các đường dây tội phạm thường tuyển người sang nước ngoài để mở, quản lý nhiều tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc, vận hành website cá cược hoặc hỗ trợ hoạt động của các đường dây đánh bạc trên không gian mạng.

Công an Hưng Yên vạch trần chiêu trò lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' trên không gian mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp điển hình là Lê Thanh Phú (SN 2002, quê tỉnh Tây Ninh). Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, Phú sang Savannakhet (Lào) làm việc cho Công ty ASM với mức thu nhập hấp dẫn và được hướng dẫn hoàn tất thủ tục xuất cảnh.

Trong thời gian làm việc, dù biết rõ công việc phục vụ đường dây đánh bạc trên không gian mạng là trái pháp luật, Phú vẫn đồng ý tham gia vì được trả lương cao.

Theo thông tin báo Lao Động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi phát hiện Lê Thanh Phú trở về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập người này đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phú khai đã sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký, mở và sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc.

Với mỗi tài khoản, Phú được trả 6 triệu đồng/tháng. Hằng ngày, Phú có nhiệm vụ nhận tiền, chuyển tiền và thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc theo sự phân công của các đối tượng điều hành.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phú về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

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