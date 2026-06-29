Nóng: Từ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Luật số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 12/2025), trong đó có bổ sung một số quy định mới về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế.

Theo thông tin báo Nhân Dân , từ đầu tháng 7 tới, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Đáng chú ý, theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

ừ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Về căn cứ tính thuế, tại khoản 2 Điều 27 của Luật nêu rõ, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vàng của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Như vậy, từ 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, luật áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cũng thuộc diện chịu thuế, bao gồm chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và các khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Luật tiếp tục quy định thu nhập từ trúng thưởng phải nộp thuế, gồm trúng thưởng xổ số, khuyến mại, đặt cược, các trò chơi hoặc cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác, ngoại trừ trúng thưởng trong casino.

Bên cạnh đó, thu nhập từ tiền bản quyền như chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thu nhập từ nhượng quyền thương mại cũng thuộc diện chịu thuế.

Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng, luật áp dụng đối với các tài sản như chứng khoán, phần vốn trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

Đáng chú ý, luật đã bổ sung nhóm thu nhập khác với nhiều loại tài sản và giao dịch mới. Cụ thể, các khoản thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn", chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá, chuyển nhượng tài sản số và chuyển nhượng vàng miếng đều thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.